Комаровський назвав 10 найкорисніших продуктів, які допомагають продовжити життя

Корисна чи енергетично цінна?

За словами медика, наші предки ще 300 років тому сприймали їжу як набір калорій, який треба добувати за будь-яку ціну, щоб вижити.

Згодом, коли тривалість життя почала збільшуватися, люди перестали сприймати їжу як винятковий енергетичний ресурс.

Крім забезпечення калоріями, їжа має насичувати організм корисними речовинами та позитивно впливати на роботу органів, щоб збільшувати тривалість життя.

Тобто їжа має бути не лише енергетичною цінною, а й корисною. Для визначення корисності їжі проводять спеціальний розрахунок вмісту вітамінів, мікроелементів та корисних речовин у продукті чи блюді.

Існують спеціальні таблиці, які визначають корисність продукту, та рейтинги продуктів, що містять найбільше корисних речовин.

Що входить до ТОП-10 корисних продуктів

Яловича печінка

Яйця

Жирна морська риба (особливо лосось)

Капуста та темна листова зелень

Бобові (квасоля, сочевиця, горох)

Морепродукти (устриці, морські гребінці)

Горіхи

Крупи (кіноа, гречка)

Ягоди

Темний шоколад (з концентрацією какао не менше 70%)

"Якщо ви використовуватимете у своєму раціоні ці продукти, то у вас вийде збалансоване, якісне та корисне харчування без потреби вживати додаткові вітаміни", - наголосив Комаровський.