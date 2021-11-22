Комаровский назвал тройку самых полезных каш: не испортите неправильной готовкой

По словам Комаровского, полезность каши зависит не только от того, какая это крупа, а еще от того, в чем мы эту кашу варим - в воде или в молоке.

К примеру, гречка при варке в молоке теряет свое железо. Это не значит, что это плохо, ведь железо можно получить и из других продуктов.

Первая тройка полезных круп - гречка, овсянка, перловка

Врач говорит, что диетологи выделили семь самых полезных круп. И на первом месте конечно же - гречка.

На втором месте - овсянка. А вот польза или вред овсянки зависит от способа ее обработки. К примеру, овсянка из пакетика - самое вредное, что можно только придумать. А полезной является крупа в хлопьях, которую нужно варить.

Третье место за перловкой - ее делают из ячменя. Это одна из самых древних зерновых культур, которая была в почете даже у римских гладиаторов. В крупе много белка, железа, клетчатки.

Перловку тоже важно правильно готовить - заливать на ночь водой, томить. Тогда будет не только полезно, но еще и вкусно, и вам захочется снова приготовить такую кашу.

Какие крупы также полезны

Пшено занимает четвертое место в списке диетологов. На пятом - кукурузная крупа, а на шестом - рис.

Что касается риса, то он может быть как полезным, так и "никаким". Тот рис, который покупают в магазинах большинство украинцев - то есть белый очищенный, никакой пользы не приносит.

А вот бурый неочищенный рис - это клетчатка, микроэлементы и много белка.

На седьмом месте крупа, которую у нас готовят крайне редко, - льняная крупа.

"Лен - чуть ли не единственное растение, в котором есть омега-3 насыщенные жирные кислоты, которые бывают в рыбе", - говорит Комаровский.

Самая вредная каша

А вот любимую всеми бабушками манку - педиатр поставил на первое место самых неполезных каш.

Ведь это легкоусваиваемые углеводы, которые не дают ничего хорошего нашему организму.