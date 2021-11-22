Комаровский назвал тройку самых полезных каш: не испортите неправильной готовкой

Заслуженный врач Евгений Комаровский рассказал, какая каша считается самой полезной, а также как правильно варить кашу, чтобы не растерять полезные вещества во время готовки.
Об этом знаменитый педиатр рассказал на своей странице в YouTube.
По словам Комаровского, полезность каши зависит не только от того, какая это крупа, а еще от того, в чем мы эту кашу варим - в воде или в молоке.
К примеру, гречка при варке в молоке теряет свое железо. Это не значит, что это плохо, ведь железо можно получить и из других продуктов.
Врач говорит, что диетологи выделили семь самых полезных круп. И на первом месте конечно же - гречка.
На втором месте - овсянка. А вот польза или вред овсянки зависит от способа ее обработки. К примеру, овсянка из пакетика - самое вредное, что можно только придумать. А полезной является крупа в хлопьях, которую нужно варить.
Третье место за перловкой - ее делают из ячменя. Это одна из самых древних зерновых культур, которая была в почете даже у римских гладиаторов. В крупе много белка, железа, клетчатки.
Перловку тоже важно правильно готовить - заливать на ночь водой, томить. Тогда будет не только полезно, но еще и вкусно, и вам захочется снова приготовить такую кашу.
Пшено занимает четвертое место в списке диетологов. На пятом - кукурузная крупа, а на шестом - рис.
Что касается риса, то он может быть как полезным, так и "никаким". Тот рис, который покупают в магазинах большинство украинцев - то есть белый очищенный, никакой пользы не приносит.
А вот бурый неочищенный рис - это клетчатка, микроэлементы и много белка.
На седьмом месте крупа, которую у нас готовят крайне редко, - льняная крупа.
"Лен - чуть ли не единственное растение, в котором есть омега-3 насыщенные жирные кислоты, которые бывают в рыбе", - говорит Комаровский.
А вот любимую всеми бабушками манку - педиатр поставил на первое место самых неполезных каш.
Ведь это легкоусваиваемые углеводы, которые не дают ничего хорошего нашему организму.
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