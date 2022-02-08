Комаровский назвал тревожные признаки COVID-19: суицидальные мысли и неадекватное поведение

Евгений Комаровский перечислил тревожные признаки, которые могут возникнуть при коронавирусе. Он объяснил, что при появлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.
Об этом Комаровский рассказал в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".
По словам специалиста, самыми тревожными признаками при COVID-19 являются:
Отказ от еды и питья
Неадекватное поведение
Суицидальные мысли
Отсутствие реакции на жаропонижающие препараты
Если у человека присутствуют такие симптомы, то нужно немедленно прекратить самолечение и обратиться к семейному врачу.
Также Комаровский отметил, что при заболевании ребенка к врачу нужно обратиться, если в течение пяти дней состояние не улучшается или в течении двух дней подряд вы говорите: "Сегодня хуже, чем вчера".
Обязательно нужно консультироваться со специалистом, если появляются новые симптомы заболевания, которых ранее не было.
"При COVID-19 пульсоксиметр показывает ниже 93 – обращаетесь к врачу. Если вы не можете есть и пить, если есть суицидальные мысли, если человек ведет себя неадекватно – обращайтесь к врачу. Еще один признак – отсутствие эффекта жаропонижающих препаратов", - подчеркнул медик.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Минздраве "разнесли" десятки препаратов от простуды и ОРВИ.
А также мы рассказывали о том, что доктор Комаровский назвал самое опасное средство при температуре у детей, которое нельзя использовать.