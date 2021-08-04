Комаровский назвал сроки вспышки коронавируса из-за штамма "Дельта"

Медик считает, что штамм "Дельта" привезут украинцы, которые отдыхали летом заграницей. Комаровский прогнозирует, что вспышка произойдет даже раньше осени, а именно к концу августа.

"У нас неотложные меры – это вариант коронавируса "Дельта". Почему до сих пор не собрался СНБО? Это плохо кончится. У нас только один вопрос: почему в Москве "Дельта" есть, а в Киеве нет? Потому что еще время не пришло. А сейчас Турция открыта и для россиян, и для нас. Они там обменяются, приедут – будет вам "Дельта". Я так думал, что к октябрю, но, скорее всего, в августе уже будет, как раз ко Дню Независимости вам будет подарочек", - заявил врач.

Комаровский считает, что необходимо готовиться к худшему. Также серьезной проблемой в борьбе с вирусом является то, что в стране прекращается финансирование инфекционных больниц.

"Опыт показывает следующее: прогнозировать нельзя, а лучше готовиться к худшему. Но… у нас сейчас ситуация легче, и прекращают финансирование инфекционных больниц. У меня уже просто нет слов. Невероятно. Не всех, некоторых, типа, они сделали свое дело, уже всех наспасали, идите теперь в ж***у", - сказал он.