Комаровский назвал случаи, когда не поможет лучшее жаропонижающее: что делать

Доктор Комаровский рассказал, при каких состояниях, как ребенку, так и взрослому не поможет даже самое сильное жаропонижающее средство.

Об этом знаменитый украинский педиатр рассказал на своей странице в Instagram .

В комментариях к посту педиатра многие жалуются, что ребенок наотрез отказывается пить жидкость - будь то вода, сок, компот или "молочка". Но есть несколько способов, как исправить ситуацию.

"Даже самое замечательное лекарство не сможет улучшить кровообращение и активизировать потоотделение, если организму не хватает обыкновенной воды", - утверждает педиатр.

Ранее доктор Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств, посоветовав украинцам не рисковать здоровьем, особенно детским.

Также педиатр предупредил об опасном для здоровья состоянии в жару, рассказав, как от этого уберечься.

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