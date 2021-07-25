Комаровский назвал случаи, когда не поможет лучшее жаропонижающее: что делать

Доктор Комаровский рассказал, при каких состояниях, как ребенку, так и взрослому не поможет даже самое сильное жаропонижающее средство.
Об этом знаменитый украинский педиатр рассказал на своей странице в Instagram.
По словам педиатра, дефицит жидкости в организме значительно снижает эффективность любых жаропонижающих.
"Даже самое замечательное лекарство не сможет улучшить кровообращение и активизировать потоотделение, если организму не хватает обыкновенной воды", - утверждает педиатр.
Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy
В комментариях к посту педиатра многие жалуются, что ребенок наотрез отказывается пить жидкость - будь то вода, сок, компот или "молочка". Но есть несколько способов, как исправить ситуацию.
Ранее доктор Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств, посоветовав украинцам не рисковать здоровьем, особенно детским.
Также педиатр предупредил об опасном для здоровья состоянии в жару, рассказав, как от этого уберечься.
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