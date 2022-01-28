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Комаровский назвал самые неэффективные способы повысить иммунитет: забудьте о них

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал о способах поднятия иммунитета, а также поведал, какие из них абсолютно бесполезны и неэффективны.

Об этом заслуженный педиатр написал в Instagram.

Самые неэффективные способы повысить иммунитет по мнению Комаровского

  • БАДы
  • Лук и чеснок
  • Иммуномодуляторы
  • Элеутерококк и эхинацея
  • Амулеты от вирусов
  • Гомеопатия

Что будет эффективным

  • Полноценный сон
  • Умеренные физические нагрузки
  • Отказ от алкоголя и курения
  • Полноценное питание
  • Вакцинация
  • Положительные эмоции

Интересно, что в комментариях многие подписчики остались недовольны советами доктора. Одни считают, что БАДы очень хорошо работают, другие уверены, что пункт вакцинация лишний.

  • Не согласна. Гомеопатия эффективна. А прививки никак не влияют на уровень иммунитета. Они помогают организму выработать защиту только к той инфекции, против которой созданы. Человек, вакцинированный против дифтерии, не станет после прививки меньше болеть ОРВИ.
  • Так. Про БАД вообще не согласна. Я их пью уже лет 10 и болею 1-2 раза в 1-2 года. До них болела чаще.
  • Болела мама орви часто, вакцинация от гриппа не спасала вообще. А после БАДов несколько лет не болела орви.
  • Помню я время, когда вы были против вакцинации. А сейчас вдруг она полезна для иммунитета. Странно конечно, очень странно.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, нужно ли делать прививки от COVID-19 при иммуносупрессии и болезнях почек.

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Комаровский