Комаровский назвал самые неэффективные способы повысить иммунитет: забудьте о них

Самые неэффективные способы повысить иммунитет по мнению Комаровского
БАДы
Лук и чеснок
Иммуномодуляторы
Элеутерококк и эхинацея
Амулеты от вирусов
Гомеопатия
Что будет эффективным
Полноценный сон
Умеренные физические нагрузки
Отказ от алкоголя и курения
Полноценное питание
Вакцинация
Положительные эмоции
Интересно, что в комментариях многие подписчики остались недовольны советами доктора. Одни считают, что БАДы очень хорошо работают, другие уверены, что пункт вакцинация лишний.
Не согласна. Гомеопатия эффективна. А прививки никак не влияют на уровень иммунитета. Они помогают организму выработать защиту только к той инфекции, против которой созданы. Человек, вакцинированный против дифтерии, не станет после прививки меньше болеть ОРВИ.
Так. Про БАД вообще не согласна. Я их пью уже лет 10 и болею 1-2 раза в 1-2 года. До них болела чаще.
Болела мама орви часто, вакцинация от гриппа не спасала вообще. А после БАДов несколько лет не болела орви.
Помню я время, когда вы были против вакцинации. А сейчас вдруг она полезна для иммунитета. Странно конечно, очень странно.