Комаровский назвал самое опасное средство при температуре у детей: никогда его не используйте

По словам медика, речь идет об аспирине, который могли использовать еще наши мамы и бабушки.

"Аспирин - это лекарство не для детей! Никогда не используйте аспирин для снижения повышенной температуры тела у ребенка!" - предупредил Комаровский.

Скриншот

С Евгением Олеговичем согласилась в комментариях педиатр Екатерина Яковлева, рассказав, какие еще средства не рекомендуются для снижения детской температуры.

"Да, он (аспирин. - Ред.) вызывает тяжелые побочные, синдром Рея (острую печеночную недостаточность. - Ред.). Анальгин, Нимесулид (найз), растирания разбавленной водкой и уксусом тоже не должны применяться. Только парацетамол и ибупрофен", - написала педиатр.

Как понять, что с ОРВИ нужно к врачу

Доктор Комаровский ранее назвал два критерия, при которых нужно обязательно обратиться за консультацией к специалистам, если у вас острая респираторная вирусная инфекция:

отсутствие улучшений на четвертый день ОРВИ,

температура тела выше нормы на седьмой день болезни.

Отметим, что педиатр неоднократно заявлял, что ни в коем случае нельзя при ОРВИ назначать антибактериальные препараты (антибиотики).