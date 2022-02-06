Комаровский назвал самое опасное средство при температуре у детей: никогда его не используйте

Доктор Евгений Комаровский рассказал про опасное жаропонижающее, которое ни в коем случае нельзя давать детям при температуре.
Об этом заслуженный педиатр Украины написал на своей странице в Instagram.
По словам медика, речь идет об аспирине, который могли использовать еще наши мамы и бабушки.
"Аспирин - это лекарство не для детей! Никогда не используйте аспирин для снижения повышенной температуры тела у ребенка!" - предупредил Комаровский.
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С Евгением Олеговичем согласилась в комментариях педиатр Екатерина Яковлева, рассказав, какие еще средства не рекомендуются для снижения детской температуры.
"Да, он (аспирин. - Ред.) вызывает тяжелые побочные, синдром Рея (острую печеночную недостаточность. - Ред.). Анальгин, Нимесулид (найз), растирания разбавленной водкой и уксусом тоже не должны применяться. Только парацетамол и ибупрофен", - написала педиатр.
Доктор Комаровский ранее назвал два критерия, при которых нужно обязательно обратиться за консультацией к специалистам, если у вас острая респираторная вирусная инфекция:
Отметим, что педиатр неоднократно заявлял, что ни в коем случае нельзя при ОРВИ назначать антибактериальные препараты (антибиотики).
Ранее доктор Комаровский также раскритиковал популярное средство от кашля, назвав это доисторическим методом.
Также педиатр назвал популярный напиток, который часто дают детям, но лучше этого не делать.