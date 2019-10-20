Евгений Комаровский назвал самое эффективное жаропонижающее средство, а также развенчал популярный миф касательно открытых окон во время температуры. Об этом эксперт рассказал в социальной сети Instagram.

"Нет таких правил при которых ребенок с ОРВИ должен находиться в душной, непроветриваемой комнате с температурой выше 22 градусов. Ну нет таких правил!" - заявил Комаровский.

По словам эксперта, температура воздуха - самое эффективное жаропонижающее средство. "У ребенка 39. Он вдохнул воздух 22, выдохнул - 39. При этом он потерял какое-то количество тепла", - добавил он.

Также Комаровский утверждает, что дети физиологически, инстинктивно чувствуют потребность в прохладном воздухе, у них нет потери жидкости и, кроме того, сохранена теплоотдача. Поэтому закрывать окна во время температуры ни в коем случае нельзя.

Напомним, что Комаровский резко высказался о лечении популярной "болезни" новорожденных.