Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств: не рискуйте здоровьем!

Доктор Комаровский рассказал, по каким признакам легко отличить ненастоящее, шарлатанское лекарство от настоящего и не стать жертвой обмана, заплатив за пустышку, которая не только сделает ваш кошелек легче, но и может стоить здоровья.
Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.
По словам педиатра, такие препараты легко распознать по рекламе, которая красиво пытается "впарить" нам это чудо-средство.
Комаровский советует не обращать внимание на подобную рекламу и сразу переключаться. Педиатр предупреждает украинцев не ставить над собой эксперименты и не рисковать своим здоровьем и, тем более, здоровьем своего ребенка.
Скрин: Комаровский назвал признаки шарлатанского лекарства (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Ранее Доктор Комаровский предупредил об опасном для здоровья состоянии в жару, назвав симптомы.
Также мы писали, что Комаровский разнес популярное чудо-средство, на котором зарабатывают фармацевты.