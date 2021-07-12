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Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств: не рискуйте здоровьем!

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский рассказал, по каким признакам легко отличить ненастоящее, шарлатанское лекарство от настоящего и не стать жертвой обмана, заплатив за пустышку, которая не только сделает ваш кошелек легче, но и может стоить здоровья.

Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

По словам педиатра, такие препараты легко распознать по рекламе, которая красиво пытается "впарить" нам это чудо-средство.

Признаки рекламы шарлатанского лекарства:

  • В ней ссылаются не на авторитетные научные исследования, а на то, как это помогло некому Васе, Пете, Маше.
  • Упоминается, что лекарство очень долго скрывали, так как боялись оставить врачей без работы.
  • Разработано такое чудо-средство по уникальной технологии, в нем использовали особое растение, "тайну индейцев", военный секрет, особенного зверя, о котором никто не знает.
  • В препарате все - натуральное.
  • Лекарство дает быстрый результат и никаких побочных эффектов.
  • Лечит сразу от множества болезней.

Комаровский советует не обращать внимание на подобную рекламу и сразу переключаться. Педиатр предупреждает украинцев не ставить над собой эксперименты и не рисковать своим здоровьем и, тем более, здоровьем своего ребенка.

Скрин: Комаровский назвал признаки шарлатанского лекарства (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее Доктор Комаровский предупредил об опасном для здоровья состоянии в жару, назвав симптомы.

Также мы писали, что Комаровский разнес популярное чудо-средство, на котором зарабатывают фармацевты.

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