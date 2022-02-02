Комаровский назвал последствие курения, о котором многие не подозревали

Медик сообщил украинцам, что женщины, чьи дедушки курили, имеют склонность к ожирению.

"У внучек курящих мужчин масса жира в теле в среднем на 3,5-5,5 килограммов больше, чем у родственниц противников табака. В случае, если курил дед по материнской линии, этот показатель увеличивается до 5,5-6,1 килограммов", - отметил врач.

Комаровский решил не уточнять, влияет ли на предрасположенность к полноте тот факт, если сама женщина курит.

"Закономерность выявили в ходе исследования, там тысячи людей участвовали. Понять генетический механизм того, как курение влияет на это, пока не удается, но то, что это так и есть, сомнений, по большому счету, не вызывает", - пояснил доктор.

Чем опасно курение

Вред курения в том, то оно вызывает три основных заболевания: рак легких, хронический бронхит, коронарная болезнь. Уже давно доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого в 90 % всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75 % и от болезни сердца в примерно 25 % всех случаев.

За один год через легкие курильщика проходит около 800 г табачного дегтя. Поэтому, легкие курильщика становятся более темными, чем легкие не курившего человека. Постоянный мучительный кашель влечет за собой понижение эластичности легочной ткани, вызывает растяжение альвеол и развитие эмфиземы легких.