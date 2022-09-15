Комаровский назвал основы долголетия, которые продлят жизнь

Природой предусмотрено несколько вполне действенных способов, с помощью которых любой человек смог бы продлить свою жизнь. В частности, это также касается правильного и активного образа жизни.
Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем журнале.
По словам специалиста, долголетие частично запрограммировано генами человека. Он считает, что долгожители действительно рождаются.
Продлить свою жизнь можно с помощью:
Также врач дал несколько советов пожилым людям:
Комаровский отметил, что продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин. Все потому, что представители сильного пола, как правило, менее внимательны к своему здоровью, реже реагируют на симптомы и реже ходят к врачам.
Доктор отметил, что людям нужно систематически контролировать состояние своего здоровья, осуществлять профилактические мероприятия по минимизации заболеваемости на серьезные инфекции и болезни.
Кроме того, важно своевременно реагировать на нетипичные симптомы.
Ранее ученые называли продукты, которые мешают достичь долголетия. От них лучше отказаться.
Также Комаровский рассказывал, чем запрещено кормить заболевшего ребенка.