Комаровский назвал основы долголетия, которые продлят жизнь

По словам специалиста, долголетие частично запрограммировано генами человека. Он считает, что долгожители действительно рождаются.

Как продлить жизнь

Продлить свою жизнь можно с помощью:

Активного образа жизни;

Здорового питания;

Мотивации, смысла существования - то, что заставляет вставать с утра, ведет жизнь, того, ради чего живешь. К тому же важно, чтобы этот вектор был направлен не наружу, а именно на себя, включал собственные потребности, мечты и желания.

Также врач дал несколько советов пожилым людям:

проводить много времени на свежем воздухе и быть активными - прогуливаться, танцевать, заниматься скандинавской ходьбой, ездить на велосипеде, а не просто сидеть на скамейке у подъезда;

делать профилактические прививки, защититься от сезонных ОРВИ, соблюдать социальную дистанцию, отказаться от посещения многолюдных мероприятий, а также не забывать о ношении масок;

учиться всегда и везде. Врач назвал интересный факт, что каждый выученный новый язык, каждое полученное дополнительное образование на 6 лет продлевает молодость мозга;

часто общаться с молодежью и детьми.

Комаровский отметил, что продолжительность жизни мужчин меньше, чем у женщин. Все потому, что представители сильного пола, как правило, менее внимательны к своему здоровью, реже реагируют на симптомы и реже ходят к врачам.

Доктор отметил, что людям нужно систематически контролировать состояние своего здоровья, осуществлять профилактические мероприятия по минимизации заболеваемости на серьезные инфекции и болезни.

Кроме того, важно своевременно реагировать на нетипичные симптомы.