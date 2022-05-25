Комаровский назвал основные правила профилактики от оспы обезьян

Оспа обезьян уже была обнаружена во многих странах мира. Вирус является редкой инфекцией родом из Африки. Доктор Евгений Комаровский рассказал, чтобы уберечься от болезни, нужно знать о профилактических методах.
Об этом рассказал Комаровский на своей странице в Facebook
Вирус оспы обезьян - оспообразное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов.
В частности, сейчас в мире зарегистрировано 258 случаев вируса, это 171 подтвержденных и 87 подозрительных.
Симптомы висты аналогичны тем, что бывают при натуральной оспе, однако они значительно легче переносятся человеком. Носителями вируса оспы обезьян являются именно грызуны, которые живут в Западной и Центральной Африке и разносят соответственно западный и центральный типы заболевания.
По словам врача, вирус, который фиксируют в Европе относится к западной разновидности - его летальность составляет лишь 1% даже среди бедного сельского населения Африки.
В частности, умереть от такого типа оспы обезьян могут люди, которые не получают никакой медицинской помощи, не имеют возможности есть и пить чистую воду и не соблюдают личную гигиену. В цивилизованных условиях летальность вируса ниже.
Среди основных правил профилактики Комаровский выделяет:
Однако, основной профилактической мерой от заболевания является вакцина от натуральной оспы.
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