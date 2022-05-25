Комаровский назвал основные правила профилактики от оспы обезьян

Что известно о вирусе

Вирус оспы обезьян - оспообразное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов.

В частности, сейчас в мире зарегистрировано 258 случаев вируса, это 171 подтвержденных и 87 подозрительных.

Симптомы висты аналогичны тем, что бывают при натуральной оспе, однако они значительно легче переносятся человеком. Носителями вируса оспы обезьян являются именно грызуны, которые живут в Западной и Центральной Африке и разносят соответственно западный и центральный типы заболевания.

По словам врача, вирус, который фиксируют в Европе относится к западной разновидности - его летальность составляет лишь 1% даже среди бедного сельского населения Африки.

В частности, умереть от такого типа оспы обезьян могут люди, которые не получают никакой медицинской помощи, не имеют возможности есть и пить чистую воду и не соблюдают личную гигиену. В цивилизованных условиях летальность вируса ниже.

Правила профилактики

Среди основных правил профилактики Комаровский выделяет:

избегайте контакта с потенциально опасными животными;

избегайте контактов с клетками, подстилками, материалами потенциально опасных животных;

изолируйте инфицированных пациентов;

нужно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки мылом и обрабатывать антисептиками;

также стоит использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки);

Однако, основной профилактической мерой от заболевания является вакцина от натуральной оспы.