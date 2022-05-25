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Комаровский назвал основные правила профилактики от оспы обезьян

Доктор Комаровский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Оспа обезьян уже была обнаружена во многих странах мира. Вирус является редкой инфекцией родом из Африки. Доктор Евгений Комаровский рассказал, чтобы уберечься от болезни, нужно знать о профилактических методах.

Об этом рассказал Комаровский на своей странице в Facebook

Что известно о вирусе

Вирус оспы обезьян - оспообразное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов.

В частности, сейчас в мире зарегистрировано 258 случаев вируса, это 171 подтвержденных и 87 подозрительных.

Симптомы висты аналогичны тем, что бывают при натуральной оспе, однако они значительно легче переносятся человеком. Носителями вируса оспы обезьян являются именно грызуны, которые живут в Западной и Центральной Африке и разносят соответственно западный и центральный типы заболевания.

По словам врача, вирус, который фиксируют в Европе относится к западной разновидности - его летальность составляет лишь 1% даже среди бедного сельского населения Африки.

В частности, умереть от такого типа оспы обезьян могут люди, которые не получают никакой медицинской помощи, не имеют возможности есть и пить чистую воду и не соблюдают личную гигиену. В цивилизованных условиях летальность вируса ниже.

Правила профилактики

Среди основных правил профилактики Комаровский выделяет:

  • избегайте контакта с потенциально опасными животными;
  • избегайте контактов с клетками, подстилками, материалами потенциально опасных животных;
  • изолируйте инфицированных пациентов;
  • нужно соблюдать правила личной гигиены: мыть руки мылом и обрабатывать антисептиками;
  • также стоит использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки);

Однако, основной профилактической мерой от заболевания является вакцина от натуральной оспы.

Ранее мы сообщали, насколько опасна оспа обезьян.

Также мы писали, что в Минздраве объяснили, почему оспа не угрожает Украине.

Кроме того, читайте, что в ВОЗ заявили, что нет необходимости срочной массовой вакцинации против оспы обезьян.

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Оспа обезьян