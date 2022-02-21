UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Комаровский назвал главные способы, как восстановить охриплый голос

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский объяснил, что делать, если у вас полностью "сел" голос.

Об этом заслуженный педиатр сообщил на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам медика, первое, что нужно - это понять, от чего охрип голос.

"Осиплость - это просто воспалительный процесс, а охриплость - это хрипящий звук, который возникает во время речи, также он сигнализирует об отеке на слизистой", - отметил врач.

Медик отметил, что охрипший голос чаще всего бывает при острых респираторных инфекциях, когда воспалительный процесс локализуется в области гортани. Это называется ларингитом.

Что делать в таких случаях

  • Если вы находитесь в сухом и теплом воздухе, это может быть реальным поводом к тому, что возникнет затрудненное дыхание, поэтому теплая одежда, но чистый и прохладный воздух.
  • Голосовой покой. Вам не нужно говорить, а необходимо просто молчать.
  • Постоянное теплое питье.

Помимо простуды хриплый голос у ребенка могут вызывать аденоиды, полипы, врожденные патологии гортани, папилломатоз, узелки голосовых складок, воспаление легких, трахеит, ларингит, различные простудные и вирусные заболевания.

Как мы ранее писали, Комаровский назвал лучшие вакцины от COVID для бустерной дозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский