Комаровский назвал главные способы, как восстановить охриплый голос

По словам медика, первое, что нужно - это понять, от чего охрип голос.

"Осиплость - это просто воспалительный процесс, а охриплость - это хрипящий звук, который возникает во время речи, также он сигнализирует об отеке на слизистой", - отметил врач.

Медик отметил, что охрипший голос чаще всего бывает при острых респираторных инфекциях, когда воспалительный процесс локализуется в области гортани. Это называется ларингитом.

Что делать в таких случаях

Если вы находитесь в сухом и теплом воздухе, это может быть реальным поводом к тому, что возникнет затрудненное дыхание, поэтому теплая одежда, но чистый и прохладный воздух.

Голосовой покой. Вам не нужно говорить, а необходимо просто молчать.

Постоянное теплое питье.

Помимо простуды хриплый голос у ребенка могут вызывать аденоиды, полипы, врожденные патологии гортани, папилломатоз, узелки голосовых складок, воспаление легких, трахеит, ларингит, различные простудные и вирусные заболевания.