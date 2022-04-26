Комаровский назвал главные правила для ребенка при переезде: кодовая фраза, яркие цвета в одежде

В дороге, во время ночевки, пересечения границы или в толпе – узнайте, как обезопасить себя и близких, и поговорите об этом с ребенком.

Не забудьте записать телефоны горячих линий в Украине и странах ЕС, где можно получить консультацию, попросить помощи и сообщить о случаях эксплуатации.

Также сумейте защитить ребенка и позаботиться о собственной безопасности: не оставляйте ребенка ни с кем, тем более на незнакомцев, даже если они выглядят вполне доброжелательными.

Обязательно разработайте и отрепетируйте с ребенком план действий на тот случай, если вам придется разлучиться на какое-то время. Если предстоит ночевать в обществе других незнакомых людей – держитесь ближе к семьям с детьми, предложения принимайте только официальные, от социальных служб или волонтерских организаций.

Оденьте детей в яркие цвета, и сами оденьтесь тоже – чтобы вас хорошо было заметно в толпе друг для друга. Копии документов, номер своего телефона и фамилию ребенка подготовьте заранее на бумаге и положите малышу или подростку в карман куртки/кофты. Также сохраните номера детских психологов и организаций, которые могут помочь.

Никому не отдавайте свои и детские документы, кроме уполномоченных лиц. Обязательно договоритесь со своим сыном или дочерью, какая у вас будет кодовая фраза, по которой вы поймете, что ребенок в опасности.

Общайтесь с такими же семьями или мамами с детьми, как и вы, никогда не садитесь в машины к незнакомым людям – объясните ребенку, почему он тоже не должен этого делать.