Комаровский назвал единственный способ избежать заражения коронавирусом

Евгений Комаровский рассказал правду о лекарствах и витаминах, которые якобы могут помочь избежать заражения коронавирусной инфекцией. При этом он заявил, что единственный способ не заболеть - это вакцинироваться.

Эксперт отметил, что в настоящее время нет действующей вакцины, которая бы полностью прошла все испытания. Об этом Комаровский рассказал на своем YouTube-канале.

"Все, что вы слышали про цинк, про витамин D, витамин С - это все не имеет никакого отношения к вероятности заболеть", - отметил Комаровский.

Он добавил, что врачи могут советовать эти витамины своим пациентам, у которых их дефицит. Это может помочь болезни протекать в более легкой форме.

Доктор Комаровский назвал единственный способ избежать заражения COVID-19 (видео: YouTube)

При этом факт заражения COVID-19 зависит от двух факторов: от того, с каким количеством вируса вы встретились, в каком состоянии находится организм в момент этой встречи.

Для поддержания организма в хорошем состоянии необходимо дышать чистым прохладным воздухом с уровнем влажности 40-60%. Также нужно увлажнять дыхательные пути солевыми растворами и пить много жидкости.

При этом если здоровый человек 15 минут будет находиться в непроветриваемом помещении, в котором находятся вирусы, то заражения не избежать.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, является ли разносчиком COVID-19 переболевший при контакте с больным.

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