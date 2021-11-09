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Комаровский назвал единственную до конца исследованную COVID-вакцину

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский рассказал, какая вакцина от коронавируса до конца исследована учеными.

Об этом педиатр заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Заслуженный врач утверждает, что препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech, попросту "Пфайзер" исследован до конца.

"По Пфазеру закончена третья фаза - полностью. Пфайзер исследован до конца, Модерна тоже практически до конца", - утверждает педиатр и добавляет, что никаких "еще несколько лет не нужно".

Евгений Комаровский также говорит, что просветительской работой на тему необходимости вакцинации от коронавируса должна заниматься власть, чтобы убедить "твердолобых людей", которые противятся вакцинации.

Педиатр добавил, что в стране должны быть специальные люди, назначенные властью, которые определяли "вакцинальную политику".

Ранее доктор Комаровский рассказал, какая рыба считается самой опасной, посоветовав никогда ее не покупать.

Также мы писали, что в Украине разрешили делать прививки от коронавируса детям от 12 лет именно вакциной Pfizer/BioNTech.

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Евгений Комаровский