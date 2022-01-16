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Комаровский назвал два признака ОРВИ, при которых нужно бежать к врачу

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский рассказал, какие признаки острой респираторной вирусной инфекции являются обязательным поводом для обращения к врачу.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram.

По словам, заслуженного врача, отсутствие улучшений на четвертый день ОРВИ и температура тела выше нормы на седьмой день болезни - это однозначные поводы для встречи с врачом.

Фото: Комаровский назвал тревожные признаки ОРВИ (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Как точно нельзя лечить ОРВИ по мнению Комаровского

Педиатр неоднократно заявлял, что ни в коем случае нельзя при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты. Так делали и продолжают делать многие врачи.

"Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", - уверяет Комаровский.

Ошибочная теория говорит, что во время борьбы с вирусной инфекцией организм ослаблен, что может привести к осложнениям, вызванным бактериями.

"Если мы назначаем антибиотик, то воспаление легких все равно возникает, но только из-за бактерий, что уцелели после антибиотика, который мы назначили", - уверяет врач.

По его словам, назначение антибиотиков при вирусных инфекциях не только не уменьшает, а в 4-10 раз увеличивает вероятность бактериальных осложнений.

Ранее педиатр также рассказал, при какой боли в горле нужно немедленно бежать к врачу, так как лечение своими силами уже не даст эффекта.

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Евгений Комаровский