Комаровский назвал четыре симптома, по которым точно можно определить грипп

Доктор Евгений Комаровский рассказал, по каким можно определить что вы, ваш член семьи - взрослый или ребенок, заболели гриппом.
Об этом педиатр сообщил на своей странице в Instagram.
Врач уточнил, что грипп - это вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.
Комаровский неоднократно заявлял, что ни в коем случае нельзя при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты. Но так делали и продолжают делать многие врачи.
"Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", - уверяет Комаровский.
В некоторых случаях антибиотики назначаются врачами или "самоназначаются" пациентами для профилактики бактериальных осложнений (к примеру, воспаления легких). Но это большая ошибка, уверен врач, ведь принимая антибиотик при ОРВИ, наоборот в 4-10 раз увеличивается вероятность бактериальных осложнений.
Ранее также доктор Комаровский назвал два признака острой респираторной вирусной инфекции, при которой нужно бежать к врачу.
Также педиатр рассказал, какая боль в горле может быть опасной.