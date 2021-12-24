Комаровский и медицинский эксперт поругались из-за вакцинации в телеэфире: "вы убиваете людей!"

Доктор Комаровский подчеркивал важность прививок для граждан, особенно для пожилых, и ратовал за предоставление возможности сделать бустерные дозы открытыми для всех.

"Коронавирус - смертельно опасное заболевание для пожилых людей. Каждая бабушка должна быть отловлена и вакцинирована, как бы далеко она ни убежала, вместе с дедушкой. Вакцинировать группы риска обязательно! Более того, надо сделать бустер свободным", - призывал он и добавил, что "у нас количество вакцин больше, чем количество желающих вакцинироваться".

Евгений Комаровский подчеркнул важность вакцинации от COVID-19 (фото: скриншот)

Маркевич, в свою очередь, предупреждала о возможных побочных эффектах от вакцин и больше акцентировала внимание на потенциальных рисках для граждан от препаратов, нежели от самой болезни.

"Вы реально понимаете, что на сегодняшний день все вакцины, которые выпущены, являются экспериментальными и находятся на третьей фазе до 2023 года... Люди, которые сейчас принимают вакцины, имеют право на нормальное информационное согласие", - апеллировала медицинский эксперт, бывшая кандидатка в депутаты Сумского горсовета от "ОПЗЖ".

По ее словам, в Украине нужно перед вакцинацией предоставлять гражданам полную информацию о возможных осложнениях с документами на прививку, как это практикуют в некоторых странах ЕС, и получать подпись о согласии на укол... но не "навязывать" прививки от COVID-19.

"Если человек не согласен, он не вакцинируется, пока он не придет к тому, что ему нужна эта вакцина", - сказала Маркевич.

Валентина Маркевич высказалась о вероятных "побочках" после вакцинации (фото: скриншот)

Также она упрекнула Комаровского за публичные призывы к украинцам вакцинироваться: "Вы выходите на телеканал и официально заявляете: вы не переживете, вы умрете, срочно бегите вакцинироваться. Куда? В торговый центр. Мы так до туалетов дойдем..."

Тогда Комаровский привел ей в качестве практического довода о важности вакцинации данные об уровне заболеваемости и летальных исходов в нашей стране, где несколько раз фиксировали новые рекорды смертности из-за COVID, но за все это время привилось только около 20% населения.

Евгений Комаровский и Валентина Маркевич не сошлись во взглядах о вакцинации и поспорили в прямом эфире (фото: скриншот)

"Сейчас вам маленькая иллюстрация того, к чему приводит то, о чем вы говорите. За прошедшие сутки в Англии заболели сто тысяч человек! Там 70% вакцинированы. Заболели 100 тысяч, умерли 140 человек. В Украине заболели 6 тысяч человек, умерли 345. Понимаете, о чем это говорит?! Потому что в Украине привито не 70%, а 20%", - объяснил доктор.

В ответ на это Маркевич заявила, что "это неправильная позиция", и, мол, в Украине "маленькая выборка..."

Валентина Маркевич считает нормальным, что в Украине низкое количество вакцинированных от коронавируса (фото: скриншот)

Такие слова возмутили Комаровского, и он эмоционально высказался о серьезных угрозах для украинцев в разгар пандемии из-за подобных "анивакцинаторских призывов".

"Неправильная позиция в том, что куча людей, которая вас сейчас послушается - не привьется и поставит свою жизнь реально под угрозу! Вы сейчас убиваете людей реально! Вы убиваете людей!" - заявил он.

Евгений Комаровский эмоционально высказался об "антивакцинаторских" позициях (фото: скриншот)

На это Маркевич отметила, что она только "задает вопросы...", и что есть альтернатива прививкам от COVID-19 - "препараты, которые уже капают, и за пять дней проходит", уточнив, что имеет в виду "Ремдесивир".

"Да у него ничтожная эффективность!" - дал оценку Комаровский.

"Ерунда!" - не согласилась та.

"Вот и идите с вашей ерундой!" - ответил на это педиатр.

Просмотреть видео горячего спора Комаровского и Маркевич можно по этой ссылке (данный "диалог" на ролике начинается с 41 минуты 35 секунде).