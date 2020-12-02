Комаровский кардинально поменял мнение о защите от COVID-19: это нужно делать всем

Доктор Комаровский изменил свое мнение о таком защитном средстве от коронавируса, как маски. Педиатр объяснил, почему маски в общественных местах носить нужно всем.

Так, у знаменитого врача спросили на его личном сайте, почему в самом начале карантина он утверждал, что маска нужна только больному, чтобы не заражать здоровых. А теперь говорит, что маски нужно носить всем.

Комаровский утверждает, что его мнение поменялось после пересмотра позиций медицинской науки. Ведь позицию про ношение масок только больными озвучивали в ВОЗ. Но позже выяснилось, что инфицированный коронавирусом заразен еще до появления симптомов. То есть вирус особенно активно размножается за 2-3 дня до того, как проявит себя. И пока человек чувствует себя здоровым, он может заражать окружающих.

Врач уточнил, если в людном месте нет возможности держать дистанцию, носите защитную маску. Ведь каждый человек потенциально заразен.

"В помещении или на улице, если расстояние между людьми меньше полутора метров, маски обязательны для всех", - уверяет медик и добавляет, что маски носить нужно правильно - чтобы они закрывали и рот и нос.

"Не дает заболеть вам респиратор, как минимум fpp2, но если люди в публичных местах пользуются респираторами, то это должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан облегчает выдох и позволяет вам с легкостью заражать кого угодно", - порекомендовал Комаровский.

Ранее доктор Комаровский рассказал про самый надежный способ профилактики коронавируса.

Также врач-инфекционист объяснил, почему тотальный карантин в Украине неизбежен.