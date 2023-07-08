Комаровський дав остаточну відповідь, чи можна отруїтися ранніми кавунами та динями

Що буде, якщо з'їсти раннього кавуна

Для того, щоб виростити кавуна чи диню, потрібно 80-90 сонячних днів. Кліматичне різноманіття планети Земля дозволяє це робити незалежно від сезону в Україні.

Тобто навіть взимку на прилавках магазинів можна знайти баштанні, але звичайно вирощені та привезені за кордоном, там, де сонце світить цілий рік.

Найпоширеніший міф про ранні кавуни та дині - це те, що вони переповнені нітратами. Проте, за словами Комаровського, сьогодні немає жодної рослини, яка не мала б нітратів. Адже в різних формах їх застосовують у добривах для овочів і фруктів.

Саме тому організм сучасної людини адаптувався до споживання нітратів у невеликих дозах, і таким чином вони не становлять жодної загрози.

Експерт також зазначає, що найбільше нітрати проявляються під дією високих температур. Але кавуни та дині ніхто не смажить. Ба більше - найвищий рівень нітратів спостерігається у шкірці баштанних, а м'якуш майже не містить їх.

Якщо хочете обрати найкорисніший кавун без нітратів, обов'язково беріть повністю дозрілу ягоду. У ній всі нітрати вже засвоїлися та не зможуть нашкодити. Якщо кавун буде зеленим, нітратів у ньому буде більше, від чого, до речі, змінюється й смак.

Як вибрати стиглий кавун