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Комаровський дав остаточну відповідь, чи корисно насправді полоскати горло

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Вівторок 27 грудня 2022 12:01
Комаровський дав остаточну відповідь, чи корисно насправді полоскати горло Що робити, якщо болить горло (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Коли ми відчуваємо біль у горлі, найбільш популярним способом для полегшення дискомфорту є полоскання. Цього нас навчили наші мами та бабусі. Однак чи є користь від такого лікування?

Лікар Комаровський дав остаточну відповідь на це запитання.

Яка користь від полоскання горла

Насамперед варто розуміти, що полоскання жодним чином не лікують. Вони скоріше полегшать біль. Комаровський каже, що робити це можна, і така процедура не зашкодить.

"Полоскати горло? На здоров'я! Якщо вам хочеться, полощіть. Головне - не робіть це гарячою водою. Ледь теплою. Краще не вище за температуру тіла, оце оптимально", - пояснює лікар.

Комаровський дав остаточну відповідь, чи корисно насправді полоскати горло

Медики переконують, що шкоди від полоскання не буде (фото: Freepik)

Що можна давати при хронічному тонзиліті

За словами лікаря, під час з цієї хвороби можна загартовуватися, давати фізичні навантаження. Окремо фахівець наголошує на підтримці місцевого імунітету. Дуже важливо стежити за вологістю повітря в кімнаті: від 40 до 60%.

Цікаво, що для загартовування горла варто вживати морозиво. Тому якщо в дитинстві вам це забороняли, тепер можете пояснити батькам, що це абсолютно безпечно та навіть корисно.

Як полегшити біль в горлі в однорічної дитини

Лікар пояснює, що в дитини у віці одного року ще немає сформованих мигдалин. Вони просто не виросли. Це пояснює відсутність ангін в дітей в ранньому віці.

Якщо ж дитина плаче, не може їсти чи пити, це не обов'язково горло. За словами Комаровського, такі симптоми можуть свідчити про проблеми з ротовою порожниною. У таких випадках краще звертатися до лікаря, щоб встановити точний діагноз.

Одним із можливих варіантів болю в горлі в дитини може бути занадто високий рівень сухості. Тоді треба споживати багато рідини та стежити за вологістю повітря.

Раніше ми розповідали, як лікувати ГРВІ "не за всі гроші світу".

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горло Грип Комаровский