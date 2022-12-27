Комаровський дав остаточну відповідь, чи корисно насправді полоскати горло

Коли ми відчуваємо біль у горлі, найбільш популярним способом для полегшення дискомфорту є полоскання. Цього нас навчили наші мами та бабусі. Однак чи є користь від такого лікування?

Яка користь від полоскання горла

Насамперед варто розуміти, що полоскання жодним чином не лікують. Вони скоріше полегшать біль. Комаровський каже, що робити це можна, і така процедура не зашкодить.

"Полоскати горло? На здоров'я! Якщо вам хочеться, полощіть. Головне - не робіть це гарячою водою. Ледь теплою. Краще не вище за температуру тіла, оце оптимально", - пояснює лікар.

Медики переконують, що шкоди від полоскання не буде (фото: Freepik)

Що можна давати при хронічному тонзиліті

За словами лікаря, під час з цієї хвороби можна загартовуватися, давати фізичні навантаження. Окремо фахівець наголошує на підтримці місцевого імунітету. Дуже важливо стежити за вологістю повітря в кімнаті: від 40 до 60%.

Цікаво, що для загартовування горла варто вживати морозиво. Тому якщо в дитинстві вам це забороняли, тепер можете пояснити батькам, що це абсолютно безпечно та навіть корисно.

Як полегшити біль в горлі в однорічної дитини

Лікар пояснює, що в дитини у віці одного року ще немає сформованих мигдалин. Вони просто не виросли. Це пояснює відсутність ангін в дітей в ранньому віці.

Якщо ж дитина плаче, не може їсти чи пити, це не обов'язково горло. За словами Комаровського, такі симптоми можуть свідчити про проблеми з ротовою порожниною. У таких випадках краще звертатися до лікаря, щоб встановити точний діагноз.

Одним із можливих варіантів болю в горлі в дитини може бути занадто високий рівень сухості. Тоді треба споживати багато рідини та стежити за вологістю повітря.