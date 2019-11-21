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Комаровский дал ответы на важные вопросы по прививкам от дифтерии

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 07:07
Комаровский дал ответы на важные вопросы по прививкам от дифтерии
Доктор Комаровский рассказал о прививках от дифтерии (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский разрушил очередные мифы относительно вакцинации

Доктор Комаровский дал ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации от дифтерии. Укрианский педиатр сообщил очень важную информацию, что вакцины для детей и взрослых от дифтеррии - разные. Прививаться взрослому человеку необходимо раз в 10 лет. Об этом медик написал в своем официальном Telegram-канале.

1. Вакцины для детей и взрослых — разные. Во "взрослых" вакцинах доза (количество вещества, что должно вызвать иммунитет) меньше — как правило, в два раза. Ими прививают не только взрослых, но и детей "не совсем раннего возраста" — некоторые вакцины, например АДС-М, применяют для иммунизации людей старше 7 лет, другие, например "Бустрикс", — старше 4 лет.

Комаровский дал ответы на важные вопросы по прививкам от дифтерииВакцинация от дифтерии (фото: РБК-Украина)

2. Буква "М" в названии вакцины АДС-М как раз и указывает на то, что в ней содержится уменьшенная доза. А еще возможны такие написания: DT — вакцина от дифтерии и столбняка, Td — маленькая буква "d" в названии означает в два раза уменьшенную дозу.

3. Вакцины для взрослых "только от дифтерии" на практике не применяются. Реально используются либо дифтерия+столбняк (DT), либо дифтерия+столбняк+коклюш (DTP).

4. Как надо прививать взрослых от дифтерии по правилам? Вот так: начинают в детстве — 3 дозы в первый год жизни, по 1 дозе в 1,5 года, 6 и 16 лет. Затем каждые 10 лет — в 26, 36, 46 и т. д.

5. Ученые всего мира продолжают спорить, и предмет спора выглядит так: "каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии и столбняка или все-таки каждые 10 лет надо прививаться от дифтерии, столбняка и коклюша?". Вопрос о целесообразности вакцинации от дифтерии раз в 10 лет не стоит в принципе — надо, надо однозначно!

6. Совет: если у вас есть возможность купить вакцину для взрослых с коклюшным компонентом — настоятельно рекомендую привиться и от коклюша, особенно если в ближайшие годы вы планируете заводить детей.

7. Вопрос: "Что делать, если правильно привиты в детстве, но пропустили необходимые вакцинации (в 26, 36, 46 и т.д.)?" Ответ: получить 1 дозу вакцины вне зависимости от того, 36 вам или 56 лет.

8. Вопрос: "Что делать, если в детстве не прививались, или привиты неправильно, или не знаем — привиты или нет?» Ответ: получить три дозы — сначала первая доза, через месяц — вторая, через 6 месяцев после второй — третья.

9. Дополнительная вакцинация от коклюша, дифтерии и столбняка обязательна для беременных. То есть вопрос не в том, "можно ли беременным"! Именно беременным нужно в первую очередь!

10. Комбинированная вакцина (дифтерия+столбняк+коклюш — Tdap) вводится однократно при каждой беременности во 2-м или 3-м триместре (оптимально — на сроке 26–37 недель). В любом случае вакцинацию следует завершить не менее чем за 2 недели до предполагаемой даты родов.

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