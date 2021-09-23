Комаровский четко ответил, защитит ли прививка от штамма "Дельта"

"Это очень условно соответствует действительности… Когда с помощью вакцинации мы обеспечиваем огромное количество антител, пусть неидеальных, хоть каких-нибудь, которые не полностью соответствуют, но хоть чуть-чуть могут блокировать, когда их будет много, когда в разы превосходит защитное число, они работают", - ответил Комаровский на вопрос о том, защищает ли прививка от новых штаммов.

Комаровский сообщил, что при дальнейших мутациях "возможна ситуация, когда это вообще не сработает, и нам понадобится принципиально новая вакцина". Но медик отметил, что современные технологии позволяют создать новые векторные вакцины за две недели.

"Утешает другое, что в условиях современных технологий мРНК и векторных вакцин это делается в течение двух недель", - добавил он.

Комаровский рассказал о вакцинации