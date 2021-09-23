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Комаровский четко ответил, защитит ли прививка от штамма "Дельта"

Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса действительно защищает от штамма "Дельта" и способствует вырабатыванию у человека большого количества антител.

Об этом на канале "Украина 24" заявил заслуженный украинский педиатр Евгений Комаровский.

"Это очень условно соответствует действительности… Когда с помощью вакцинации мы обеспечиваем огромное количество антител, пусть неидеальных, хоть каких-нибудь, которые не полностью соответствуют, но хоть чуть-чуть могут блокировать, когда их будет много, когда в разы превосходит защитное число, они работают", - ответил Комаровский на вопрос о том, защищает ли прививка от новых штаммов.

Комаровский сообщил, что при дальнейших мутациях "возможна ситуация, когда это вообще не сработает, и нам понадобится принципиально новая вакцина". Но медик отметил, что современные технологии позволяют создать новые векторные вакцины за две недели.

"Утешает другое, что в условиях современных технологий мРНК и векторных вакцин это делается в течение двух недель", - добавил он.

Комаровский рассказал о вакцинации

Как мы писали ранее, Комаровский рассказал, защищают ли маски от коронавируса.

Также мы писали, что Комаровский развенчал распространенную страшилку о вакцинации.

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Доктор Комаровский