Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от ожогов

Доктор Комаровский продолжает давать полезные советы родителям
Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы ребенок не получил ожоги в домашней обстановке. По данным Всемирной организации здравоохранения, дети обычно получают ожоги на кухне, когда опрокидывают емкости с горячей жидкостью. Об этом Комаровский написал на своей странице в Instagram.
Доктор объяснил, что для детей опасность несет также и горячая вода из-под крана. Ожог детской нежной кожи наступает при температуре выше 52 градусов по Цельсию.
Но есть несколько правил для предотвращения ожогов у детей:
Напомним, что доктор Комаровский рассказал, какие продукты нельзя давать детям.
Ранее сообщалось о том, что Комаровский высказался за грудное вскармливание ребенка.