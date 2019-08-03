ru
ua

Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от ожогов


Доктор Комаровский продолжает давать полезные советы родителям

Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы ребенок не получил ожоги в домашней обстановке. По данным Всемирной организации здравоохранения, дети обычно получают ожоги на кухне, когда опрокидывают емкости с горячей жидкостью. Об этом Комаровский написал на своей странице в Instagram.

Доктор объяснил, что для детей опасность несет также и горячая вода из-под крана. Ожог детской нежной кожи наступает при температуре выше 52 градусов по Цельсию.

Но есть несколько правил для предотвращения ожогов у детей:

  • Нельзя пить и есть, когда ребенок находится у вас на руках или коленях.
  • Еду лучше готовить на дальних конфорках, и на них же оставлять приготовленную горячую пищу. Кроме того, доктор советует использовать специальные защитные экраны для плиты.
  • Комаровский советует не использовать скатерти. А электронный чайник поставить в недоступном для ребенка месте.
  • Когда дети гуляют на кухне во время приготовления или перемещения горячей пищи, или напитков, родителям нужно быть особо внимательными.
  • Также не стоит размещать детский манеж возле плиты и не оставлять детей без присмотра на кухне.
  • В ванной лучше всего использовать смеситель с терморегулятором.
  • Если у вас индивидуальный подогрев воды, то лучше ограничить температуру до 50 градусов по Цельсию.

Напомним, что доктор Комаровский рассказал, какие продукты нельзя давать детям.

Ранее сообщалось о том, что Комаровский высказался за грудное вскармливание ребенка.

Помогите найти: под Киевом пропала 15-летняя девочка (фото) 19-летний украинец, который мечтает стать поваром, нуждается в помощи
Читать все новости