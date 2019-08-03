Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от ожогов
Комаровский рассказал о профилактике ожогов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Доктор Комаровский продолжает давать полезные советы родителям
Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы ребенок не получил ожоги в домашней обстановке. По данным Всемирной организации здравоохранения, дети обычно получают ожоги на кухне, когда опрокидывают емкости с горячей жидкостью. Об этом Комаровский написал на своей странице в Instagram.
Доктор объяснил, что для детей опасность несет также и горячая вода из-под крана. Ожог детской нежной кожи наступает при температуре выше 52 градусов по Цельсию.
Но есть несколько правил для предотвращения ожогов у детей:
- Нельзя пить и есть, когда ребенок находится у вас на руках или коленях.
- Еду лучше готовить на дальних конфорках, и на них же оставлять приготовленную горячую пищу. Кроме того, доктор советует использовать специальные защитные экраны для плиты.
- Комаровский советует не использовать скатерти. А электронный чайник поставить в недоступном для ребенка месте.
- Когда дети гуляют на кухне во время приготовления или перемещения горячей пищи, или напитков, родителям нужно быть особо внимательными.
- Также не стоит размещать детский манеж возле плиты и не оставлять детей без присмотра на кухне.
- В ванной лучше всего использовать смеситель с терморегулятором.
- Если у вас индивидуальный подогрев воды, то лучше ограничить температуру до 50 градусов по Цельсию.
Напомним, что доктор Комаровский рассказал, какие продукты нельзя давать детям.
Ранее сообщалось о том, что Комаровский высказался за грудное вскармливание ребенка.
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