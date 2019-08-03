Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от ожогов

Комаровский рассказал о профилактике ожогов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Доктор Комаровский продолжает давать полезные советы родителям

Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы ребенок не получил ожоги в домашней обстановке. По данным Всемирной организации здравоохранения, дети обычно получают ожоги на кухне, когда опрокидывают емкости с горячей жидкостью. Об этом Комаровский написал на своей странице в Instagram.

Доктор объяснил, что для детей опасность несет также и горячая вода из-под крана. Ожог детской нежной кожи наступает при температуре выше 52 градусов по Цельсию.

Но есть несколько правил для предотвращения ожогов у детей:

Нельзя пить и есть, когда ребенок находится у вас на руках или коленях.

Еду лучше готовить на дальних конфорках, и на них же оставлять приготовленную горячую пищу. Кроме того, доктор советует использовать специальные защитные экраны для плиты.

Комаровский советует не использовать скатерти. А электронный чайник поставить в недоступном для ребенка месте.

Когда дети гуляют на кухне во время приготовления или перемещения горячей пищи, или напитков, родителям нужно быть особо внимательными.

Также не стоит размещать детский манеж возле плиты и не оставлять детей без присмотра на кухне.

В ванной лучше всего использовать смеситель с терморегулятором.

Если у вас индивидуальный подогрев воды, то лучше ограничить температуру до 50 градусов по Цельсию.

Напомним, что доктор Комаровский рассказал, какие продукты нельзя давать детям.

Ранее сообщалось о том, что Комаровский высказался за грудное вскармливание ребенка.