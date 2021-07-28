Комаров высказался о гибели пилота Табанюка и причине трагедии на Прикарпатье (видео, фото)

Знаменитый путешественник признался, что ему сложно писать и говорить о смерти друга Игоря, которого назвал одним из лучших пилотов Украины, проведшего за штурвалом 40 лет. Именно Табанюк научил Дмитрия летать.

Несколько лет назад вместе они совершили рекордный полет через всю Украину. Комаров добавил также ссылку на фильм "Небо", который они вместе сделали ко Дню Независимости Украины.

Дмитрий Комаров и Игорь Табанюк совершили рекордный полет над Украиной на легкомоторном самолете (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

В последний раз ведущий виделся с Табанюком 10 июня на фестивале, который летчик и инструктор, основатель и руководитель общественной организации "Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации" традиционно проводил после празднования Ивана Купала.

"Снимали, как Игорь реализовал мечту героев нашей программы. На аэродроме были сотни счастливых людей, сверкающих детских глаз. Это был настоящий праздник, Игорю были благодарны абсолютно все. Прилетели самолеты практически со всех городов Украины, и даже из Европы", - говорится в публикации.

Дмитрий Комаров и Игорь Табанюк (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Кроме того, Дмитрий созванивался с Табанюком, который 13 июля отметил свой 60-летний юбилей, прошлой неделе.

"Игорь был настроен очень оптимистично, все планы были связаны с аэродромом. Он очень мечтал превратить Коломыю в центр туризма, сделать одними из ворот в украинские Карпаты для всего мира", - вспоминает путешественник.

Комаров обратился к руководству города Коломыи и страны с просьбой проследить, чтобы после смерти пилота "не погибло дело его жизни - аэродром", а сам объект, как убежден ведущий, нужно назвать именем Игоря Табанюка.

Он также обратил внимание, что последний год у Игоря был тяжелый - "аэродром, дело его жизни, пытались "отжать"".

Ведущий Дмитрий Комаров и пилот Игорь Табанюк были друзьями (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

В настоящее время причина катастрофы выясняется. Комаров после трагического ЧП пообщался со многими пилотами - "они едины во мнении: если Табанюк не смог справиться с этой ситуацией - она была неисправимой".

Также Дмитрий высказался о видео в сети, на котором показаны последние секунды падения самолета - штопор, и озвучил свои предположения:

отказ управления, техники; потеря сознания, приступ; вмешательство в управление пассажиром.

Пилот и авиаинструктор Игорь Табанюк (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

"Игорь, будучи в сознании, скорость потерять не мог. Исключено. Многие пилоты предполагают так. Важно провести детальное расследование", - пишет Комаров.

Видео: фильм "Небо" с Дмитрием Комаровым и Игорем Табанюком о рекордном полете над Украиной