Комаровский рассказал, можно ли употреблять алкоголь на морозе

Рекомендации о том, что нельзя употреблять алкоголь на морозе встречаются очень часто. При этом многие люди, говорят, что им становится сразу же теплее после выпитых алкогоьных напитков.

Комаровский отметил, что употребление алкоголя приводит к расширению сосудов кожи. При этом улучшается кровообращение в коже. На морозе сосуды кожи закрываются, чтобы предотвратить потерю тепла.

Таким образом, чем интенсивнее кровообращение в коже, тем интенсивнее человек теряет тепло.

Когда можно употреблять алкоголь в холодную погоду

По словам Евгения Комаровского, если вы с холода вернулись в теплое помещение, тогда можете принять алкоголь. При этом врач подчеркнул, что он не призывает напиваться каждый раз, когда вы возвращаетесь с прогулки зимой.

Евгений Комаровский рассказал, можно ли пить алкоголь в мороз