UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Комаровский рассказал, можно ли употреблять алкоголь на морозе

Автор: Роман Мирончук

Доктор Евгений Комаровский продолжает отвечать на интересующие вопросы украинцев. На этот раз известный украинский педиатр и кандидат медицинских наук рассказал, можно ли употреблять алкоголь на морозе.

Об этом он поведал на своем YouTube-канале.

Рекомендации о том, что нельзя употреблять алкоголь на морозе встречаются очень часто. При этом многие люди, говорят, что им становится сразу же теплее после выпитых алкогоьных напитков.

Комаровский отметил, что употребление алкоголя приводит к расширению сосудов кожи. При этом улучшается кровообращение в коже. На морозе сосуды кожи закрываются, чтобы предотвратить потерю тепла.

Таким образом, чем интенсивнее кровообращение в коже, тем интенсивнее человек теряет тепло.

Когда можно употреблять алкоголь в холодную погоду

По словам Евгения Комаровского, если вы с холода вернулись в теплое помещение, тогда можете принять алкоголь. При этом врач подчеркнул, что он не призывает напиваться каждый раз, когда вы возвращаетесь с прогулки зимой.

Евгений Комаровский рассказал, можно ли пить алкоголь в мороз

Напомним, Комаровский рассказал, с какого возраста нужно чистить зубы ребенку и как приучить к этому занятию, чтобы она вошло в привычку.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как правильно парить ноги и при какой температуре воды это надо делать.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровьеЕвгений Комаровский