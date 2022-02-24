Комаровский рассказал, можно ли употреблять алкоголь на морозе
Доктор Евгений Комаровский продолжает отвечать на интересующие вопросы украинцев. На этот раз известный украинский педиатр и кандидат медицинских наук рассказал, можно ли употреблять алкоголь на морозе.
Об этом он поведал на своем YouTube-канале.
Рекомендации о том, что нельзя употреблять алкоголь на морозе встречаются очень часто. При этом многие люди, говорят, что им становится сразу же теплее после выпитых алкогоьных напитков.
Комаровский отметил, что употребление алкоголя приводит к расширению сосудов кожи. При этом улучшается кровообращение в коже. На морозе сосуды кожи закрываются, чтобы предотвратить потерю тепла.
Таким образом, чем интенсивнее кровообращение в коже, тем интенсивнее человек теряет тепло.
Когда можно употреблять алкоголь в холодную погоду
По словам Евгения Комаровского, если вы с холода вернулись в теплое помещение, тогда можете принять алкоголь. При этом врач подчеркнул, что он не призывает напиваться каждый раз, когда вы возвращаетесь с прогулки зимой.
Евгений Комаровский рассказал, можно ли пить алкоголь в мороз
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