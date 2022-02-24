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Комаровский рассказал, можно ли употреблять алкоголь на морозе

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Четверг 24 февраля 2022 07:51
Комаровский рассказал, можно ли употреблять алкоголь на морозе Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Евгений Комаровский продолжает отвечать на интересующие вопросы украинцев. На этот раз известный украинский педиатр и кандидат медицинских наук рассказал, можно ли употреблять алкоголь на морозе.

Об этом он поведал на своем YouTube-канале.

Рекомендации о том, что нельзя употреблять алкоголь на морозе встречаются очень часто. При этом многие люди, говорят, что им становится сразу же теплее после выпитых алкогоьных напитков.

Комаровский отметил, что употребление алкоголя приводит к расширению сосудов кожи. При этом улучшается кровообращение в коже. На морозе сосуды кожи закрываются, чтобы предотвратить потерю тепла.

Таким образом, чем интенсивнее кровообращение в коже, тем интенсивнее человек теряет тепло.

Когда можно употреблять алкоголь в холодную погоду

По словам Евгения Комаровского, если вы с холода вернулись в теплое помещение, тогда можете принять алкоголь. При этом врач подчеркнул, что он не призывает напиваться каждый раз, когда вы возвращаетесь с прогулки зимой.

Евгений Комаровский рассказал, можно ли пить алкоголь в мороз

Напомним, Комаровский рассказал, с какого возраста нужно чистить зубы ребенку и как приучить к этому занятию, чтобы она вошло в привычку.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как правильно парить ноги и при какой температуре воды это надо делать.

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