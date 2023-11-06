Командир полку "Азов" жорстко розніс Фаріон. Зробив це російською мовою

Командир "Азов" дав відсіч Ірині Фаріон

Ірина Фаріон знову ж таки потрапила у скандальну ситуацію через мовне питання, але цього разу, жінка видала скандальну заяву про російськомовних воїнів ЗСУ. Вона сказала, що “не може назвати їх українцями” в інтерв'ю з Яніною Соколовою.

"Категорично цього не приймаю, у мене запитання для них, що вам хлопці, заважає, коли ви такі моцні й ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про Збройні Сили України, ви хлопці знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо немає дисципліни - це зброд, а не армія", - сказала Фаріон

Та після зауважень Соколовської Ірина видала, таке:

"Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. Нехай назвуть себе назвуть руськими", - продовжила свій спіч Ірина.

Та звісно, коли ці фрази розлетілися мережею, самі ж військові не змогли промовчати. Тому командир "Азов" Макс Зорін жорстко відповів Ірині Фаріон з цього приводу, до того ж російською.

"Увага! Перший пост російською на цьому каналі! Спеціально для Ірини Фаріон.Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов Азова, Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты н***й!", - написав Максим.

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А також військовий додав свою думку з приводу того, що діяльність пані Фаріон не є бездоганною.

"Правоохоронним органам вже давно час звернути увагу на діяльність цієї конченої п****и, яка розколює українське суспільство за фсбшними методичками", - доповнив свій допис Зорін.