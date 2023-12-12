"Командир кинув, треба 50 тисяч". Викрили шахрая, який збирає "на ЗСУ", видаючи себе за відомого військового

Користувачі X (Twitter) викрили шахрая, який нібито збирав кошти на ЗСУ. Для того, щоб було більш правдоподібно, він прикрився ім'ям відомого військового. Однак коли йому висловили підозри, зловмисник почав погрожувати

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис користувачки Стасі в Х (Twitter) .

Як шахрай накликав на себе підозру

Дівчина розповідає, що натрапила в соціальній мережі на відео з авіацією та вирішила підписатися на автора. Після цього він відразу написав їй і попросив долучитися до збору на квадрокоптер. Загальна сума становила 43 000 гривень.

Однак не знаючи цієї людини, дівчина не поспішала надсилати гроші. Вона тактовно відмовила, пояснюючи це тим, що допомагає ремонтувати автівки та закуповувати обладнання.

Скриншот: twitter.com/DrStasie

"Агресивні" збори

Стася продовжувала стежити за військовим. Він і далі публікував збори, проте робив це в доволі агресивній формі.

"Хлопців просто кинули на смерть ніхто по них не приїде командування відмовилось від них. У них другий тиждень відпустки. Подумайте і поставте їх на своє місце, якщо ви працювали на свій законний відпочинок, а вони сидять в окопах, коли -7 надворі, а вночі іще більше. Іза це їм ні копійки не платять, їжа закінчується, все закінчується", - написав шахрай.

Скриншот: twitter.com/DrStasie

Авторка допису вирішила написати йому про спілкування з підписниками. У відповідь вона не отримала відповідей на свої запитання, а натомість лише зустрічні запитання, на кшталт "а ти де служиш?"

Скриншот: twitter.com/DrStasie

На сторінці шахрая також був збір на авто для Авдіївського напрямку. Однак з'ясувалося, що світлина цієї машини насправді належить збору для 30 ОМБр ще з минулого року.

Фейковий збір на машину для ЗСУ (twitter.com/DrStasie; olevsk-gromada.gov.ua)

Коли дівчина написала про це шахраю, їй почали погрожувати.

Скриншот: twitter.com/DrStasie

Ба більше - для головного фото профілю шахрай обрав світлину військового Артема Бєлєнкова.

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Реакція Кіберполіції

У Кіберполіції відповіли, що без завданої шкоди справу навряд чи будуть розслідувати.

"На жаль, ваше звернення мало які результати дасть. Оскільки акцент іде на те, що вам (заявнику) завдали грошової шкоди. Якщо я правильно розумію", - відповів слідчий, який займається цією справою.

Скриншот: twitter.com/DrStasie

Реакція банку

У всіх дописах шахрай залишав номер картки, яка зареєстрована в банку "Восток". Анастасія звернулася туди з фактом шахрайства та проханням заблокувати картку.

Однак у службі підтримки їй відповіли, що краще звертатися до правоохоронних органів, оскільки з боку дівчини переказу на цю картку не було.

Скриншот: twitter.com/DrStasie

Як не натрапити на шахрайський збір