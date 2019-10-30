Команда Зеленского опозорилась из-за 90% украинцев: фотофакт

Офис президента Владимира Зеленского угодил в неловкую ситуацию из-за интернета. Так, на официальной странице был опубликован отчет, в котором сказано, что 90% украинцев годами не имели доступ к всемирной сети, но с приходом новой власти все изменилось.

Так, по случаю празднования Международного дня интернета, 29 октября, на форуме E:Think был подписан меморандум с главными мобильными операторами Украины. Этот документ, по словам команды Зеленского, сможет обеспечить высококачественную мобильную связь и скоростной интернет по всей стране.

Такая статистика - 90% украинцев без интернета - абсолютно не соответствует действительности. Ведь в последние годы многие украинцы не представляют своей жизни офф-лайн.

Стоит отметить, что после критики в соцсетях цифра "90% украинцев" была заменена более расплывчатым выражением "многие украинцы".

У Зеленского опозорились из-за интернета (исправленный пост, скрин: facebook.com/ze2019official)

"90% украинцев годами не имели доступа к интернету, а новое правительство лишь за несколько месяцев работы все изменило!" - так звучало сообщение.

Но интернет, как известно помнит все, и в сети появились скрины первоначальной публикации.

Журналист Милан Лелич в своем Facebook пишет, что "такими темпами к Новому году доступ к интернету получат уже 110% украинцев!"

У Зеленского опозорились из-за интернета (изначальный пост, скрин: facebook.com/milan.lelich)

Пользователи в сети жестко высмеивают отчет о достижениях правительства в сфере интернета.

"До Зеленского 90% украинский ходили на ведро и пидтиралися лопухом. Я вчера впервые попробовал унитаз. Очень впечатляет, скажу я вам. Даже не знаю, как я без этого жил при предыдущих режимах", - пишет Сергей Марченко.

"Это статистические данные 1991 года. Я бы усилил. 90% украинцев веками не имели доступа к интернету. Полторы тысячи лет 100% украинцев не имели возможности пользоваться мобильной связью. И уже 2 миллиона лет нет горячей воды в спальных микрорайонах Фастова", - иронизирует Александр Пасховер.

Стоит отметить, что согласно данным Интернет-ассоциации Украины почти все население страны возрастом до 35 лет является интернет-пользователями.

Такую статистику приводит ассоциация: 71% регулярных пользователей, а у 65% украинцев интернет есть дома.

У Зеленского опозорились из-за интернета (реальная статистика, скрин: inau.ua)