Коляденко заявив, що не мав сексу 19 років: Ірина Білик відреагувала

Нещодавно хореограф Дмитро Коляденко шокував зізнанням: після завершення стосунків з Іриною Білик 19 років тому, у нього "не було жінки".

Як пояснив шоумен, його минулі кохані були настільки сильними особистостями, що зараз йому складно будувати нові стосунки, не порівнюючи їх із попередніми.

"У мене не було жінки після Білик, зовсім! Я не можу! У мене є якийсь стандарт. У мене не було жінки вже стільки років. У мене не було стосунків, я не зміг. І тільки місяць тому я купив любов за гроші", - поділився хореограф.

На ці слова відреагувала і сама співачка. Зірка опублікувала архівне фото з Коляденком у своєму Instagram-блозі та відповіла на запитання підписників, чи вірить у щирість його слів.

Співачка лаконічно зауважила, що не довіряє подібним зізнанням.

"Звісно не вірю", - написала вона. Білик відреагувала на відсутність сексу у Коляденка (cкріншот)

Нагадаємо, стосунки між Білик і Коляденком зав’язалися у 2001 році. Їхній роман був доволі емоційним і насиченим: пара неодноразово сварилася, розходилася, а потім знову поверталася одне до одного.

Однак остаточно їхній союз завершився у 2006 році. Сьогодні ж знаменитості підтримують дружнє спілкування.