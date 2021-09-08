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Колоссальное пренебрежение: украинцев возмутила российская "Лада" на выставке в Виннице

Автор: Владимир Костырин

В Виннице на агровыставке показали детище российского "АвтоВАЗа" новый внедорожник Lada Niva Travel. Авто представлено в трех комплектациях: Classic, Comfort и Luxe, цены на которые начинаются от почти 374 тысяч гривен, то есть около 14 тысяч долларов.

Об этом 8 сентября передает "Автоцентр".

Новую "Ладу" представила компания "Вінничина-Авто", которая входит в состав корпорации "УкрАВТО".

Также отмечается, что Lada Niva Travel до этого еще не светилась на масштабных украинских выставках.

Указанные цены на внедорожник такие: от 373 973 гривен за "классическую" комплектацию, за 390 488 гривен - версию Comfort, и по цене 436 363 гривен за "люксовый" вариант.

Внедорожник Lada Niva Travel показали на выставке для аграриев в Виннице (фото: autocentre.ua)

Нужно сказать, что украинцы подобное предложение для отечественных аграриев восприняли без энтузиазма. Так, в сети посыпались недовольные комментарии с обсуждениями самого автомобиля Lada Niva Travel, страны производителя, а также многие высказались о несоответствии критериев цена - качество. Размышления украинских юзеров о новой "Ладе" мы собрали в самых "безобидных" комментах.

  • Новые автомобили этого бренда должны быть под запретом сбора и продажи в Украине.
  • Опять ведро. Наши аграрии давно, минимум, пересели на дастеры.
  • Недорогой внедорожник? Выглядит, как слишком дорогой запоребриковый кусок го*на...
  • Только не ВАЗ! Это просто колоссальное пренебрежение к себе - покупать авто у оккупантов.
  • Гадость
  • Испанский стыд.
  • Шедевр просто. И цена супер, а то что сгниет через год - фигня.
  • За 14к$??? Вы фермеров за идиотов держите?
  • Зачем вы это хлам постите?

Внедорожник Lada Niva Travel на выставке в Виннице возмутил украинцев (фото: autocentre.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто не сможет растаможить "евробляху" и останется без авто.

А также писали, автомобили на каких номерах больше не смогут въехать в Украину.

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LadaВинница