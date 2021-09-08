Колоссальное пренебрежение: украинцев возмутила российская "Лада" на выставке в Виннице

В Виннице на агровыставке показали детище российского "АвтоВАЗа" новый внедорожник Lada Niva Travel. Авто представлено в трех комплектациях: Classic, Comfort и Luxe, цены на которые начинаются от почти 374 тысяч гривен, то есть около 14 тысяч долларов.
Об этом 8 сентября передает "Автоцентр".
Новую "Ладу" представила компания "Вінничина-Авто", которая входит в состав корпорации "УкрАВТО".
Также отмечается, что Lada Niva Travel до этого еще не светилась на масштабных украинских выставках.
Указанные цены на внедорожник такие: от 373 973 гривен за "классическую" комплектацию, за 390 488 гривен - версию Comfort, и по цене 436 363 гривен за "люксовый" вариант.
Внедорожник Lada Niva Travel показали на выставке для аграриев в Виннице (фото: autocentre.ua)
Нужно сказать, что украинцы подобное предложение для отечественных аграриев восприняли без энтузиазма. Так, в сети посыпались недовольные комментарии с обсуждениями самого автомобиля Lada Niva Travel, страны производителя, а также многие высказались о несоответствии критериев цена - качество. Размышления украинских юзеров о новой "Ладе" мы собрали в самых "безобидных" комментах.
Внедорожник Lada Niva Travel на выставке в Виннице возмутил украинцев (фото: autocentre.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто не сможет растаможить "евробляху" и останется без авто.
А также писали, автомобили на каких номерах больше не смогут въехать в Украину.