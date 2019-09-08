Колола иглой и била ногами: в Днепре мать-садист издевалась над ребенком (фото 18+)

В Днепре приемная мать зверски издевалась над ребенком, которого взяла в семью, когда мальчику было два года. Трагическую историю Владика рассказала его новая мама Елена Малыхина в Facebook, которая случайно встретила ребенка с его матерью-извергом.

Она увидела их, когда в конце 2017-го женщина пришла оформлять на Владика инвалидность, чтобы получать пособие. Елена на протяжении девяти месяцев оббивала пороги всех возможных инстанций, пытаясь спасти ребенка. Но ей отвечали отказом, ссылаясь на то, что "ребенок склонен к фантазиям", а приемная мать прилежно выполняет свои обязанности.

А в августе 2018-го мальчик попал в реанимацию с травмой головы, порезами и синяками по всему телу.

"Последний раз меня про фантазии мальчишки оповестили справкой из полиции 15 августа 2018 года. Но уже 28 августа вызвали и сообщили, что 08.08.2018 существо избило его, закрыло в комнате и ушло гулять на несколько дней", - пишет Елена.

Мать издевалась над ребенком в Днепре (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Полиция открыла уголовное производство, которое попало в суд в феврале 2019-го. Оно до сих пор на рассмотрении, поскольку приемная мать не является на заседания. Кроме того, женщина подала иск об отмене решения о усыновлении, чтобы не выплачивать алименты.

Владик остался сиротой в пять месяцев - его родителей лишили прав - и отправили в детский дом. Малыш отставал от сверстников в развитии и имел порок сердца. А в два года его усыновила Наталья Касперская, тогда для Владика начался настоящий ад.

Кроме того, Елена пишет, что новая мать Владика нигде не работала, не имела семьи, кроме того ранее привлекалась за "неналежне виконання батьківських обов'язків". Наталья недоумевает, как такое могла произойти. Причем ребенка ей отдали очень быстро - через три месяца.

"Кто стоит в очереди на усыновление меня поймут. И только с этого момента его жизнь превратилась в ад", - рассказала новая мама мальчика.

Мать издевалась над ребенком в Днепре (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Елена Малыхина поделилась воспоминаниями мальчика. Владик рассказал, что когда "он был хорошим", Наташа кормила его супом без картошки, морковки и лука (как оказалось потом - это была Мивина).

А "когда был плохим", била. Ногами, руками и ложкой. Заставляла приседать всю ночь с табуреткой в руках, пока она спала. Закрывала в комнате на несколько дней и уходила. Не разрешала гулять с другими детьми, потому что "у меня эпилепсия и она сдаст меня в интернат, где я сдохну".

Кроме того, мать-садистка колола ребенка иголкой так, что текла кровь (порезы на теле это подтверждают), и запрещала плакать.

"Говорила, тогда возьмет нож и будет колоть им. Говорила, что я дебил, никому не нужный", - рассказывает Владик.

А когда в гости приходила внучка Натальи, Владика закрывали в ванной, "потому что у него эпилепсия". Кроме Натальи в доме жила ее мать, сестра и племянник. Но все родственники отказались давать показания.

Мать издевалась над ребенком в Днепре (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Новая мама говорит, что когда Владик попал в реанимацию, он весил почти в половину меньше, чем ребенок в его возрасте.

"Если можно, я не буду рассказывать весь диагноз, который ему поставили. Думаю хватит того, что вы можете увидеть на фото. Его масса тела составляла 60% от требуемой для его возраста и роста", - добавила женщина.

Елена Малыхина обратилась в Facebook с целью найти свидетелей, которые могли бы видеть, слышать, как мать-садистка издевалась над ребенком. Поскольку Наталья Касперская по-прежнему на свободе.

"Прошу всех, кто может владеть информацией про ее зверства, сообщить мне или в Шевченковский отдел полиции города Днепра", - добавила женщина.

Мать издевалась над ребенком в Днепре (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Также она указала, что мать с ребенком проживали в Днепре по адресу улица Украинская, 21.

Позже публикацию Елены снесла администрация Facebook, мотивировав это тем, что "публикация нарушает нормы сообщества, касающиеся преследования, травли".

Кроме того, в сети активизировались мошенники, просящие "помочь Владику на лечение". Елена Малыхина опубликовала в Facebook новый пост, в котором еще раз акцентировала на том, что в материальной помощи она не нуждается. Владик чувствует себя хорошо, ходит в школу и всем обеспечен.

Так выглядит Владик сейчас (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Новая мама просит лишь помочь, чтобы Наталью Касперскую лишили родительских прав и у Елены не забрали Владика.

"Не просите номер карточки, адрес Новой почты, не собирайте деньги и т. д. Мы вполне можем обеспечить свою семью. Просим только репоста, для того, чтобы ее лишили родительских прав и у нас не забрали Владика", - пишет Елена.

Мать издевалась над ребенком в Днепре (фото: facebook.com/savchenkolvs)

Как сообщалось, на днях во Львове произошел вопиющий случай - на одной из детских площадок мать попыталась напоить алкоголем свою шестилетнюю дочь.

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