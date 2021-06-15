Коллективный Путин: скандальный рэпер FACE "разнес" россиян и рассказал об эмиграции из РФ

Российский артист также добавил, что подумывает эмигрировать в другое государство.

"Очень много еще надо провести работы над нашим менталитетом. Очень много есть куда развиваться... Свободы слова нет. Люди не хотят чего-то менять, они хотят просто приспособиться к тому, что есть, и принять это как факт. Они действительно не верят, что можно что-то менять. Такой рабский крепостной менталитет", - рассказал FACE, объясняя, что его не устраивает в России.

Также репер указал на отсутствие в стране гражданских свобод.

Он отметил, что в развитых государствах в 21-м веке "все должны вообще заниматься чем они хотят беспрепятственно, если это не мешает свободам других людей". В то же время в России очень многие граждане "думают о других: кто чем занимается, кто с кем спит, кто как выглядит, кто какой ориентации".

FACE при этом перефразировал свою прошлую фразу о том, что их президент является злом. Артист сейчас высказал мнение, что проблема не в одной персоне, а "коллективном Путине".

"Я считаю, что не в Путине дело, и не в конкретных людях. Дело в самом народе, в его менталитете. Потому что люди, которые наверху, это всего лишь лицо народа. Был бы другой народ - был бы другой человек. А заменить Путина не на Путина - это поменять шило на мыло. То есть это все равно шило, но пока не будет изменений..." - сказал музыкант.

FACE объяснил, что до сих пор для него остается открытым вопрос уехать из России в другую страну на постоянное проживание.

"То есть я очень люблю Россию, но я в то же время понимаю, что меня там очень многое не устраивает. И я не уверен, что стал бы советовать это другим людям. И я не уверен, что я готов в таком государственном строе, с таким менталитетом народа, новую жизнь давать этому государству. С таким отношением государства к людям, я не уверен", - высказался артист.

Он добавил, что хотел бы для своих детей в будущем иную долю, чтобы "им не пришлось участвовать в создании хорошего общества, а уже родиться в развитом обществе".

Видео: FACE раскритиковал менталитет россиян и высказался о Путине