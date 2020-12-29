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До коллективного иммунитета далеко: врач рассказал, сколько будет длиться острая фаза COVID-19

Вторник 29 декабря 2020 14:49
До коллективного иммунитета далеко: врач рассказал, сколько будет длиться острая фаза COVID-19
Иммунолог рассказал об острой фазе пандемии коронавируса (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Острая фаза пандемии коронавируса завершится еще не скоро. Как минимум до конца 2021 года не стоит ждать завершения роста инфекции. Такую точку зрения озвучил глава национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

В эфире канала "Украина 24" иммунолог рассказал, что ситуация с коронавирусом может немного стабилизироваться только летом 2021 года.

"Можно летом ожидать улучшения ситуации с COVID-19. Мы это чувствовали летом 2020 года. Но, по прогнозам ВОЗ, острая фаза пандемии будет длиться все же до конца 2021-го", – отметил он.

По его словам, это не означает, что летом 2021 года мы вернемся в привычный ритм жизни. Также эксперт сообщил, когда же мы сможем называть COVID-19 сезонной инфекцией.

"Иммунитет у части населения Земли будет формироваться из-за болезни, но до коллективного иммунитета очень далеко. Часть населения будет вакцинирована и таким образом получит иммунитет. То есть когда мы говорим, что COVID-19 станет сезонной инфекцией, должен пройти еще год, то есть до конца 2021, мы говорим о острой фазе пандемии", - заявил Лапий.

Как мы ранее писали, коронавирус в Украине окончательно уйдет из страны после третьей волны заболевания. Такую точку зрения озвучил львовский медик Тарас Жиравецкий. Он считает, что в нашей стране мы уже почувствуем спад в феврале 2021 года.

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