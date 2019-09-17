Коллеги по "Моей прекрасной няне" прокомментировали болезнь Заворотнюк

Анастасия Заоротнюк, которой в апреле 2019 года диагностировали рак мозга, находится в коме в одной из московских клиник. Состояние актрисы крайне тяжелое - ее подключили к аппарату ИВЛ, у нее развилась пневмония и полиорганная недостаточность.

Родные и близкие актрисы держат состояние Анастасии Заворотнюк в тайне и просят не собирать деньги на лечение. А бывшие коллеги по сериалу "Моя прекрасная няня", который принес актрисе известность, прокомментировали ситуацию, пишут росСМИ.

Так, Борис Смолкин, сыгравший в ситкоме дворецкого Костантина говорит, что Анастасия никогда не жаловалась на здоровье.

"Не понимаю, как такое может быть вообще", - заявил актер.

Анастасия Заворотнюк и Борис Смолкин (кадр из т/с "Моя прекрасная няня")

Также Смолкин добавил, что с ним у актрисы были приятельские отношения, но она никогда не обсуждала с ним вопросы здоровья и лечения. Актер рассказал, что актриса очень много работала, совмещая актерскую карьеру с семьей. Она сильно уставала, но вопреки всему справлялась с нагрузками.

Ольга Прокофьева, исполнившая в сериале роль извечной соперницы "няни Вики" Жанны (Жабы) Аркадьевны, попросила общественность оставить Анастасию Заворотнюк и ее семью в покое.

Анастасия Заворотнюк и Ольга Прокофьева (кадр из т/с "Моя прекрасная няня")

Актриса считает, если бы Анастасия Завооротнюк хотела что-то рассказать, она давно бы сделала это. Прокофьева предполагает, что семья не хочет выносить горе на люди, как это в свое время сделала семья актрисы Веры Глаголевой.

Ранее стало известно, когда заболела Анастасия Заворотнюк, а также о том, что актрисе в Германии делали трепанацию черепа в надежде удалить опухоль мозга. Но оперативное вмешательство не принесло результатов.