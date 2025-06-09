Колишня дружина Максима Неліпи згадала його останні слова перед загибеллю

"Це було за тиждень до (загибелі - ред.)", - зазначила Тамара.

На запитання Дьоміна, що Максим Неліпа сказав наприкінці розмови, ексдружина ведучого і військового зазначила, що "дуже складно".

"Він сказав, що дуже складно. Але ми поборемося, що все буде добре. І я йому також написала, що мені теж складно. І він написав, що все буде добре, прорвемося", - згадала вона.

Також вона розповіла, що Максим спілкувався зі своєю матір'ю за день до смерті.

"З мамою він розмовляв за день до цього. Вона йому говорила, що чайник зламався, а він каже: "Я приїду, все полагоджу". Бо він - золоті руки", - зазначила вона.

"Я завжди говорила: "Макс, ми з тобою не купимо нічого нового, бо ти все лагодиш", - згадала з посмішкою екс-дружина.

Водночас Дьомін запитав, чи приходив Неліпа вже після смерті їй уві сні.

"Так, чесно кажучи, кілька днів тому. І це були Таврійські ігри", - розповіла Тамара Неліпа.

Зазначимо, що саме на Таврійських іграх пара познайомилася на початку 2000-х.

"Через 5 років, після того, як ми познайомилися, ми туди приїжджали й в нас була велика туса на кораблі", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Максим Неліпа знайомий багатьом як учасник команди КВК "Ковбої Політеху" і ведучий розважальних шоу у 2000-х роках. Пізніше він був задіяний у проєктах "Дизель Студіо" і знімався в епізодичних ролях у кіно.

У 2019 році шоумен переживав кризу як у професійній сфері, так і в особистому житті. Він пішов із "Дизель Студіо", про що повідомив прямо зі сцени, не попередивши колег і навіть дружину. За словами Тамари Неліпи, він говорив тоді, що втомився.

Того ж року подружжя розлучилося після 17 років спільного життя, але залишилося в хороших стосунках заради дітей - сина Артема і дочки Марії.

Перед війною Неліпа працював у Чорнобилі інженером-програмістом.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ пішов у ТРО, а потім добровольцем на фронт.

Загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання.

Максим і Тамара Неліпи в день весілля (фото: facebook.com/dizelshow)