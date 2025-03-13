Колись - секс-символ, а тепер? Як живе і виглядає красуня з "Зоряного десанту'"

Вона підкорила серця мільйонів своїм розкішним виглядом і роллю Кармен Ібаньєс у культовому фантастичному бойовику "Зоряний десант". Деніз Річардс була однією з головних красунь Голлівуду 90-х, а її кар'єра охоплювала як гучні блокбастери, так і скандальні романи.

Але що з нею зараз? Чим займається акторка і як вона виглядає сьогодні? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Багато критиків відзначили, що без Деніз Річардс фільм "Зоряний десант" залишився б звичайним науково-фантастичним бойовиком.

Її присутність на екрані прикувала увагу глядачів, особливо чоловіків, а любовний трикутник, у якому опинилася її героїня, навіть відволікав від основного сюжету про міжгалактичну війну. Кадр з фільму "Зоряний десант"

Справжній статус секс-символу акторка закріпила вже наступного року, знявшись у зухвалому трилері "Дикість". А ще за рік вона стала дівчиною Бонда у фільмі "І цілого світу мало", що мало б відкрити їй шлях до великих ролей.

Проте кар'єра Річардс почала пробуксовувати через особисті проблеми. Скандальний шлюб із Чарлі Шином сильно вдарив по її репутації, а вибір неякісних проєктів лише погіршив ситуацію.

Попри це акторка продовжувала приваблювати увагу, знімаючись у відвертих фотосесіях для чоловічих журналів. Деніз Річардс (фото: instagram.com/deniserichards)

До кінця 2000-х років Деніз Річардс остаточно втратила свій зірковий статус. Фільми з її участю залишалися непоміченими, а її ім’я все частіше з’являлося у пресі не через кінокар’єру, а через скандали, пов’язані з колишнім чоловіком.

До того ж у ЗМІ активно обговорювали її фінансові труднощі. Ці проблеми переслідували актрису і в наступному десятилітті.

Щоб зберегти образ ефектної красуні, Річардс вдалася не лише до косметологічних процедур, а й до пластичних операцій.

Однак це мало зворотний ефект: її зовнішність настільки змінилася, що тепер 54-річну актрису нерідко називають жертвою пластичної хірургії.

Деніз Річардс (фото: instagram.com/deniserichards)

Проте актриса досі готова брати участь у зйомках, якщо отримує відповідні пропозиції. Однак останнім часом Річардс майже не запрошують до відомих кінопроєктів. Тому шанувальникам залишається лише ностальгувати за колишньою красунею з "Зоряного десанту".

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