"Колір граната": 5 причин, чому цей фільм Параджанова треба подивитися саме зараз

До "оновленої" стрічки доклав руку Мартін Скорсезе

У 2014 році стрічку "Колір граната" було відреставровано, щоб максимально відновити якість картинки. Реставрацію проводив Кінофонд режисера Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna.

Критик і програмний директор фестивалю в Торонто Джеймс Куандт назвав реставровану стрічку "кінематографічним Святим Граалем".

Світова премʼєра відреставрованої версії пройшла у 2014 році на 67-му Каннському кінофестивалі. Крім того, на Нью-Йоркському кінофестивалі того ж року її представив особисто Скорсезе.

Боротьба з СРСР

"Колір граната" розповідає біографію життя вірменського поета Саят-Нова. Стрічка розкриває розкрити життя поета візуально і поетично. У фільмі мало діалогів, натомість використовуються активно кадри, які, за допомогою символізму й алегорій, зображують життя поета: Дитинство, Юність, Старість й Смерть. У фільмі є звуки, музика та іноді співи, але діалоги зустрічаються рідко.

Критики вважають, що цим фільмом Параджанов прославляв вірменську культуру перед обличчям гноблення та переслідувань в СРСР.

Натхнення для Ів Сен-Лорана

У 1987 році Параджанов познайомився з відомим французьким модельєром Івом Сен-Лораном. Є версія історії, яка каже, що Лорана дуже вразили артистичні образи "Кольору граната", тому він попросив Параджанова намалювати для нього декілька ескізів. Режисер натомість намалював цілий альбом, який до сьогодні зберігається в музеї Іва Сен-Лорана у Парижі.

Нетрадиційний підхід

Параджанов використовує нетрадиційний підхід до оповідання в "Колір граната". Замість традиційної структури оповіді, він обирає серію візуально захоплюючих і ретельно скомпонованих живих картинок, щоб відобразити суть життя та творчості поета Саят-Нови. Результатом є візуально чарівне та символічно багате дослідження мистецтва, культури та духовності.

Він зображує живі предмети в статичних композиціях, граючи з динамікою між рухом і нерухомістю, а також взаємодією між живими суб’єктами та неживими об’єктами. Композиція кожної картини також є навмисним нахилом до візуальної естетики вірменських ілюмінованих рукописів і релігійного мистецтва.

Революція в радянському кіно

Для "Кольору граната" характерні також андрогінні та квір-образи, що було дуже нетиповим для радянського кіно.

Наприклад, головна актриса Софіко Чіаурелі виконує як роль самого поета, так і його коханку. А сексуальне пробудження молодого поета у фільмі настає тоді, коли він бачить оголені чоловічі та жіночі тіла в лазні. Це відображає й сутність самого режисера, який був засуджений в СРСР за гомосексуальність.

Кадри з фільму "Колір граната"