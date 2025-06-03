"Коли відрізали ногу - кинув". Українці розповідають, як назавжди відмовилися від куріння

Хтось кидає палити після інфаркту, інші - через народження дитини, зміну роботи або просто тому, що "втомлюються бути залежними". Для когось рішення спонтанне, для інших - довгий шлях спроб і зривів.
У Twitter набрав популярності допис українки, яка закликала людей поділитися успішними історіями відмови від куріння. На її прохання відгукнулися десятки українців - і кожен мав власну мотивацію: від життєвого краху до раптового прозріння. РБК-Україна (проєкт Styler) зібрав найцікавіші.
Ці історії вражають радикальністю змін, шоком або сильним життєвим контекстом.
Ці ж історії вирізняються креативом, індивідуальними трюками або особистою мотивацією.
А ці відповіді щирі, без драми. Але в них багато правди:
Просто встав і перестав курити. Без жодних пояснень і розмов із собою. Так робляться всі речі. Все стабільно - 15 років.
Цей тред ще раз доводить: успішних історій відмови від паління - безліч, і кожна з них унікальна. Для когось це травма, для когось - натхнення, для інших - банальна втома. Але всі ці люди об’єднані одним: вони змогли.