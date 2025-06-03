"Коли відрізали ногу - кинув". Українці розповідають, як назавжди відмовилися від куріння

Хтось кидає палити після інфаркту, інші - через народження дитини, зміну роботи або просто тому, що "втомлюються бути залежними". Для когось рішення спонтанне, для інших - довгий шлях спроб і зривів.

У Twitter набрав популярності допис українки, яка закликала людей поділитися успішними історіями відмови від куріння. На її прохання відгукнулися десятки українців - і кожен мав власну мотивацію: від життєвого краху до раптового прозріння. РБК-Україна (проєкт Styler) зібрав найцікавіші.

Найрезонансніші історії

Ці історії вражають радикальністю змін, шоком або сильним життєвим контекстом.

Вʼє*ав інфаркт - відмовився.

Викурив пачку цигарок за пів години, ледь не вмер від цього, прокинувся в туалеті обриганим і пообіцяв собі більше не курити.

Кинув у новорічну ніч - і більше не хотілося. Вже понад 4 роки пройшло.

Якось у далекому 2012-му одного вечора напився у кафе, як свинюка. За приблизно три години скурив пачку сигарет. Всю ніч здихав, спав із тазом у позі параграфа. На другий день вирішив відмовитись від одного з двох "лих". Від випивки відмовитись - ніяк, лакомний, а от від покурити - без проблем.

Коли відрізали ногу - кинув, бо реанімація, крапельниці, організм очистився.

Несподівані підходи

Ці ж історії вирізняються креативом, індивідуальними трюками або особистою мотивацією.

На півтора року кидав курити. Увечері перед сном викурив крайню цигарку. Накупив перед цим льодяників з ментолом та евкаліптом із "+" на етикетці. І при найменшому бажанні закурити - їв їх. Мотивувався своєю залежністю. І плюс - руйнував психологічні асоціації, що паління - це задоволення. Через пару тижнів бажання відпустило. Але все одно рандомно виникало, просто вже не так сильно.

Просто кинув одномоментно. І друзі давали п*зди, коли просив цигарки під алкоголь. 10 років вже без тютюну.

Я почала курити в 17 років. І курила до 27. Кинула, бо якраз влаштовувалася на роботу, і було стрьомно виходити на перекур (хоча у нас "курящий" офіс). А вдома не курила, бо жила з людиною, яка не любила цього, й сама не курила. Отак і кинула. До речі, доволі легко.

Я курила з 13 років. У 26 починала кидати (жувачки, пластирі й в результаті - "айкос"). Кинула спонтанно - у момент усвідомлення, що втомилась постійно думати про те, де зарядити, чи не сіла сигарета, де купити стіки. Відчула, що залежна. І дуже це вибісило. Не палю 4 роки.

Спочатку захворіла на є*ейшу ангіну, що не могла навіть воду ковтати. Потім були сильні морози, і мені було холодно виходити на балкон. Так і кинула.

Вирішив кинути курити. Пішов, купив дві пачки цигарок. Першу докурив наступного дня. Друга лежить нерозкрита вже півтора року - як нагадування, що лайно дуже близько, але в ньому немає потреби. Головне - вирішити та знайти свій емоційно-комфортний спосіб. Курив багато, 10+ років.

Купив велосипед і долучився до компанії якихось лосів, які валять нон-стопом по 70+ км за один виїзд. Легені такого не вивозили, і треба було апгрейдити велосипед і тренувати дихалку. Кинув курити та купив запчастини на апгрейд. Через рік я їхав серед перших. Було важко - але реально.

Чесно і просто

А ці відповіді щирі, без драми. Але в них багато правди:

Завагітніла - і кинула.

Ніколи не пробував. 100% успіх.

Потрібно відмовитись без умов. Шостий рік, як кинув, а двадцять років стажу.

Кинув у новорічну ніч - і більше не хотілося. Вже понад 4 роки пройшло.

Не курю вже років 16. Полуміри, типу одна цигарка в день - то все фігня. Теж цим балувалася. Так ніколи й не кинула б палити. Це більш психологічна залежність. Одного дня перестала - і все. І зовсім не тягне. Навпаки - запах диму став такий огидний.

Я вже за роки життя, і як колишній курець (правда, я ніколи не мав з цим проблем), можу сказати лише одне: універсального способу немає, бо все залежить тільки від тебе. Якщо ти твердо вирішиш - то кинеш, будеш сама себе дурити - не кинеш ніколи. Ось і все.

Просто встав і перестав курити. Без жодних пояснень і розмов із собою. Так робляться всі речі. Все стабільно - 15 років.

Цей тред ще раз доводить: успішних історій відмови від паління - безліч, і кожна з них унікальна. Для когось це травма, для когось - натхнення, для інших - банальна втома. Але всі ці люди об’єднані одним: вони змогли.