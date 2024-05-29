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Коли варто приймати риб'ячий жир: дієтолог розставила крапки над "і"

Фото: Дієтолог розказала про прийом риб'ячого жиру (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато українців самі вирішують, що їм треба приймати біодобавки, зокрема риб'ячий жир. Але першочергова необхідна консультація лікаря.

Кому треба приймати цей препарат, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Наталії Самойленко в Instagram.

Що треба знати про риб'ячий жир

Якщо ви недостатньо вживаєте джерела їжі, які забезпечують найпотужніші EPA та DHA, наприклад, морепродукти, жирну рибу, оселедець, то варто розглянути включення до раціону ОМЕГА 3.

Додатковий прийом добавок рекомендованим при таких станах організму як:

  • Підвищений рівень тригліцеридів
  • Підвищений артеріальний тиск
  • Ревматоїдний артрит
  • Вагітність/лактація
  • Депресія
  • Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ)

Дієтолог зазначила, якщо ви зараз приймаєте препарати для розрідження крові, то Омега 3 може спричинити підвищений ризик кровотечі. Також заборонено поєднувати з ліками від артеріального тиску (гіпертонія).

Більшість добавок з риб’ячим жиром містять як DHA, так і EPA, їх концентрація вище, ніж у чистому риб’ячому жирі. Тому приймати можна меншу кількість, але якісну.

Для цього форму тригліцеридів перетворюють в етилові ефіри. Деякі виробники перетворюють етиловий ефір назад у форму тригліцеридів після коригування співвідношення.

Яка ж форма добавки найкраща?

Досліджень які б показали повну перевагу однієї форми, поки немає.

 

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