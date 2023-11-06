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"Коли тебе спіймають на вулиці". Командир українських штурмовиків звернувся до чоловіків у тилу

Боєць ЗСУ звернувся до чоловіків (Скріншот)
Автор: Людмила Жукова

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил із позивним "Малий" звернувся до українських чоловіків. Він радить уже всім готуватися до війни та обирати бригаду, де можна служити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю захисника ТСН.

Що сказав військовий

"У тебе є право вибору: можеш вибрати будь-яку бригаду. А коли тебе спіймають на вулиці, тебе запхнуть у ту бригаду, де найменше людей. Так це працює. Тому поки є час, обирайте, де хочете воювати. Війна рано чи пізно торкнеться". кожного", - сказав воїн.

Військовий зазначив, що його бригада - єдина в Україні, де є поняття пререкрутингу. Це так званий тиждень штурмовика.

"Ти, цивільний, можеш прийти, тебе одягнуть, взують, покладуть у казармі спати та ти проведеш тиждень за розпорядком, як живе штурмовик. З тренуваннями та вогневою, фізичною підготовкою, відповідними умовами, харчуванням. Далі ти для себе вирішиш - це твоє чи ні. Тебе ніхто не змушуватиме. Такий тижневий тест штурмовика", - зазначив він.

Після цього цивільні подають заявку та потрапляють до бригади. Всі мають можливість вибрати спеціальність: оператор БПЛА, артилерист, механік-водій або штурмовик.

Також боєць повідомив, що "Київ вже давно живе своїм життям", і він хотів би, щоб у столиці запровадили обмеження.

"Наприклад, щоб нічні клуби не працювали та не продавалися тонни алкоголю!" - резюмував військовий.

 

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