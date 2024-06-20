Коли та як можна перебувати на сонці влітку, щоб отримати вітамін D та не обгоріти

Літо - це сезон активного сонця, яке, з одного боку корисно і сприяє утворенню вітаміну D, а з другого боку - дуже шкодить шкірі.
Коли та як перебувати на сонці влітку, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.
Опівдні, особливо влітку, є ідеальним часом для отримання вітаміну D від сонячного світла. Сонце знаходиться в найвищій точці, його промені найбільш інтенсивні. Це означає, що потрібно менше часу на сонці, щоб організм синтезував достатню кількість вітаміну D. Дослідження показують, що опівдні організм найефективніше виробляє цей вітамін.
Наприклад, у Британії 13 хвилин полуденного сонячного світла три рази на тиждень улітку достатньо для підтримки оптимального рівня вітаміну D у дорослих європейців. Дослідження також показали, що 30 хвилин на сонці в Осло еквівалентно споживанню 10 000–20 000 МО вітаміну D.
Рекомендації зазначають, що для більшості людей зі світлою шкірою достатньо перебувати на сонці протягом 10-30 хвилин тричі на тиждень у літні місяці. Для людей з темнішою шкірою може знадобитися більше часу.
Важливо також звертати увагу на захист від сонця, оскільки тривале перебування на сонці може збільшити ризик сонячних опіків. Рекомендується використовувати сонцезахисний крем, носити капелюх і сонцезахисні окуляри, щоб захистити обличчя та очі.
Колір шкіри визначається рівнем пігменту меланіну. Люди з темною шкірою мають більше меланіну, ніж ті, у кого шкіра світліша.
Меланін служить природним захистом від ультрафіолетових променів, поглинаючи їх і захищаючи шкіру від сонячних опіків і раку. Отже, людям з темною шкірою потрібно більше часу на сонці для синтезування однакової кількості вітаміну D, порівняно з людьми із світлою шкірою. Дослідження показують, що для темношкірих людей може знадобитися від 30 хвилин до трьох годин на сонці, у той час як люди зі світлішою шкірою можуть досягти цієї норми за 15-20 хвилин. Це призводить до підвищеного ризику дефіциту вітаміну D серед людей з темною шкірою.
Рівень вироблення вітаміну D в шкірі також залежить від географічного положення. У регіонах, віддалених від екватора, менше ультрафіолетових променів досягає земної поверхні через поглинання озоновим шаром. Це означає, що жителям цих регіонів частіше потрібно більше часу на сонці для вироблення достатньої кількості вітаміну D.
Наприклад, українцям з жовтня по квітень не завжди достатньо сонячного світла для синтезу вітаміну D. Тому в зимовий період важливо забезпечувати його доставку через харчування та дієтичні добавки.
Перебування на сонці у великих кількостях може мати серйозні наслідки для здоров'я. Основні ризики включають:
Якщо ви плануєте тривале перебування на сонці, важливо вжити заходи для захисту від сонячних опіків.
Читайте також, 5 найкращих легких та нелипких сонцезахисних засобів з SPF за ціною до 800 гривень.
Також ми розповідали, як обрати найкращий крем від сонця.