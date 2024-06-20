Коли та як можна перебувати на сонці влітку, щоб отримати вітамін D та не обгоріти

Коли та як краще перебувати на сонці

Опівдні, особливо влітку, є ідеальним часом для отримання вітаміну D від сонячного світла. Сонце знаходиться в найвищій точці, його промені найбільш інтенсивні. Це означає, що потрібно менше часу на сонці, щоб організм синтезував достатню кількість вітаміну D. Дослідження показують, що опівдні організм найефективніше виробляє цей вітамін.

Наприклад, у Британії 13 хвилин полуденного сонячного світла три рази на тиждень улітку достатньо для підтримки оптимального рівня вітаміну D у дорослих європейців. Дослідження також показали, що 30 хвилин на сонці в Осло еквівалентно споживанню 10 000–20 000 МО вітаміну D.

Рекомендації зазначають, що для більшості людей зі світлою шкірою достатньо перебувати на сонці протягом 10-30 хвилин тричі на тиждень у літні місяці. Для людей з темнішою шкірою може знадобитися більше часу.

Важливо також звертати увагу на захист від сонця, оскільки тривале перебування на сонці може збільшити ризик сонячних опіків. Рекомендується використовувати сонцезахисний крем, носити капелюх і сонцезахисні окуляри, щоб захистити обличчя та очі.

Вироблення вітаміну D та колір шкіри

Колір шкіри визначається рівнем пігменту меланіну. Люди з темною шкірою мають більше меланіну, ніж ті, у кого шкіра світліша.

Меланін служить природним захистом від ультрафіолетових променів, поглинаючи їх і захищаючи шкіру від сонячних опіків і раку. Отже, людям з темною шкірою потрібно більше часу на сонці для синтезування однакової кількості вітаміну D, порівняно з людьми із світлою шкірою. Дослідження показують, що для темношкірих людей може знадобитися від 30 хвилин до трьох годин на сонці, у той час як люди зі світлішою шкірою можуть досягти цієї норми за 15-20 хвилин. Це призводить до підвищеного ризику дефіциту вітаміну D серед людей з темною шкірою.

Географічні особливості

Рівень вироблення вітаміну D в шкірі також залежить від географічного положення. У регіонах, віддалених від екватора, менше ультрафіолетових променів досягає земної поверхні через поглинання озоновим шаром. Це означає, що жителям цих регіонів частіше потрібно більше часу на сонці для вироблення достатньої кількості вітаміну D.

Наприклад, українцям з жовтня по квітень не завжди достатньо сонячного світла для синтезу вітаміну D. Тому в зимовий період важливо забезпечувати його доставку через харчування та дієтичні добавки.

Небезпека надмірної кількості сонячного світла

Перебування на сонці у великих кількостях може мати серйозні наслідки для здоров'я. Основні ризики включають:

Сонячні опіки: це найбільш поширене наслідок, який проявляється червонінням шкіри, набряком, болем та утворенням пухирів.

це найбільш поширене наслідок, який проявляється червонінням шкіри, набряком, болем та утворенням пухирів. Пошкодження очей: тривалий вплив ультрафіолетових променів може пошкодити сітківку, що збільшує ризик виникнення очних захворювань, таких як катаракта.

тривалий вплив ультрафіолетових променів може пошкодити сітківку, що збільшує ризик виникнення очних захворювань, таких як катаракта. Старіння шкіри: довготривале перебування на сонці сприяє швидшому старінню шкіри, що проявляється зморшками і втратою еластичності.

довготривале перебування на сонці сприяє швидшому старінню шкіри, що проявляється зморшками і втратою еластичності. Зміни шкіри: веснянки, родимки та інші зміни можуть з'являтися як результат впливу надмірного сонячного світла.

веснянки, родимки та інші зміни можуть з'являтися як результат впливу надмірного сонячного світла. Тепловий удар: перебування на сонці може призвести до теплового удару, коли температура тіла підвищується до критичних значень.

перебування на сонці може призвести до теплового удару, коли температура тіла підвищується до критичних значень. Рак шкіри: надмірне ультрафіолетове випромінювання є головною причиною раку шкіри.

Якщо ви плануєте тривале перебування на сонці, важливо вжити заходи для захисту від сонячних опіків.