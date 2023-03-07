Коли потрібно звернутися до лікаря, якщо болить живіт: названо небезпечні симптоми

Болі в животі зустрічається при цілому ряді захворювань. Характер болю, його сила і поширення можуть бути дуже різноманітними і важко визначеними. Тому часто пацієнт не може точно описати характеристики больових відчуттів.
Про це розповіли експерти онлайн-платформи доказової медицини "Бережи себе" у Telegram.
За словами експертів, часто біль в животі не загрожує життю, проте він може бути ознакою серйозних проблем.
Наприклад, при серцевому нападі біль може поширюватися на живіт і нагадувати симптоми печії. Болі в правому верхньому квадранті можуть бути ознакою проблем з печінкою або жовчним міхуром. А в лівому верхньому вказувати на проблеми з підшлунковою залозою, а також бути можливою ознакою гастриту.
У жінок біль внизу живота може вказувати на проблеми з маткою, яєчниками тощо. Якщо говорити про апендицит, то найчастіше він проявляється болями в правому нижньому квадранті.
Національна служба здоров’я Великої Британії радить звернутися до лікаря, якщо:
Також експерти назвали випадки, що вимагають виклику екстреної допомоги:
Гастроентеролог Ганна Гіленко розповіла, що багато лікарів вважають небажаним знеболення, оскільки це відкладає звернення за медичною допомогою.
Зокрема, якщо у людини апендицит, то прибрати симптоми знеболювальним не вдасться. Однак прибрати сильний і раптовий біль таблеткою - небезпечно для життя.
Лікар каже, що найчастіше біль у животі в дітей до 8 років локалізується в навколопупковій ділянці, що може неабияк плутати батьків.
"Біль у животі в дітей може бути симптомом не тільки проблем зі ШКТ. Іноді блювання, біль у районі пупка та запах ацетону можуть бути ознаками пневмонії. А от болі в області серця в дитини 5–7 років можуть бути ознакою печії", - пояснює Гіленко.
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