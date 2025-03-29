Забудьте про дієти: просто обідайте в цей час - і проживете довше

Коли треба обідати, щоб жити довше?

Зареєстрований дієтолог Ліна Бакович стверджує, що ключовим фактором, який ви повинні взяти до уваги, є ваш власний розпорядок дня.

Вона пояснила, що ідеальний час залежить від потреб людини: наприклад, якщо ви прокидаєтесь о 7 ранку і їсте сніданок о 8 ранку, то у вас сигнали голоду з'являться приблизно через чотири-п’ять годин, приблизно з 12 до 13:00.

"Цілком можливо, що ранній обід (незабаром після сніданку) сприятиме посиленню голоду пізніше протягом дня та перед вечерею. Це може призвести до перекусів нездоровою їжею. Проте обід пізніше може призвести до пропуску вечері, а отже, до відчуття голоду та перекусу, як результат, ближче до сну", - сказала експерт.

Якщо ви хочете уникнути переїдання, вам слід спланувати, коли ви будете їсти та приймати їжу через рівні проміжки часу протягом дня.

Плануйте ваш обід через 4-5 годин після сніданку, якщо ви не можете поїсти пізніше в певний день, вам слід запланувати здоровий перекус між прийомами їжі.

Замість того, щоб поспішати або їсти на ходу, ви повинні обов’язково сісти та приділити час трапезі.

Це дозволить вам краще перетравлювати їжу та більше насолоджуватися нею.

"Нам потрібно знову налаштувати свій біологічний годинник - їсти, коли наше тіло дійсно потребує їжі, а не коли у нас є час. Однак саме тип їжі, який ви вибираєте, і розмір порцій найбільше впливають на ваше здоров’я", - резюмувала експерт.

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