UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли під час ДТП можна не викликати поліцію: важливі нюанси, які потрібно знати водіям

У яких випадках під час ДТП можна не викликати поліцію (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Водії, які потрапили в ДТП мають можливість самостійно оформити його, не викликаючи поліції. Для цього треба скористатись Європротоколом. Це спеціальний бланк, який заповнюється учасниками аварії, а потім надається страховику і є підставою для виплати відшкодування потерпілим.

Про те, що треба знати водіям про Європротокол, читайте у матеріалі нижче.

Коли під час ДТП можна не викликати поліцію

Європротокол є зручним способом оформлення незначної аварії, що дозволяє зекономити час та звільнити винуватця від адмінвідповідальності. 

Бланк Європротоколу видається автовласнику безплатно під час укладення договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспорту. Якщо водій його втратив чи вже використав, то новий бланк видається страховиком безоплатно на підставі письмової заяви.

Скласти Європротокол можна лише у випадку:

  • якщо внаслідок пригоди не було травмованих або загиблих
  • пошкодження отримали не більше двох транспортних засобів
  • сума збитку не перевищує 80 тис. грн 
  • обидва водії мають дійсний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
  • водії-учасники ДТП у тверезому стані
  • досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди

Європротокол може заповнюватися у паперовому вигляді або в електронному варіанті з використанням системи "Електронний Європротокол".

Які переваги складання Європротоколу

Європротокол значно спрощує та пришвидшує процедуру оформлення ДТП.

Його переваги:

  • не потрібно інформувати та очікувати поліцейських
  • водії можуть залишити місце ДТП відразу після складання протоколу
  • водії не несуть адмінвідповідальності за статтею 124 КУпАП (тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається)
  • відшкодування збитків страховою компанією проводиться набагато швидше

Також зазначимо, що в ЄС оформляти ДТП без участі представників дорожньої поліції почали ще в 50-х роках минулого століття. Зараз у більшості європейських країн водіям, які потрапили в ДТП, достатньо заповнити бланк Європротоколу для того, щоб оформити цю подію.

Лицьова сторона бланку Європротоколу є ідентичною в усіх країнах, де він запроваджений, відрізняється тільки мова. Так водії різних країн можуть швидко зорієнтуватися, якщо вони потраплять в ДТП на території іншої держави.

 

Раніше ми писали про те, що в Україні можуть повернути нульове розмитнення авто.

Читайте також про те, що в Україні подорожчала реєстрація авто.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПводії