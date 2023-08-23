Коли під час ДТП можна не викликати поліцію: важливі нюанси, які потрібно знати водіям

Водії, які потрапили в ДТП мають можливість самостійно оформити його, не викликаючи поліції. Для цього треба скористатись Європротоколом. Це спеціальний бланк, який заповнюється учасниками аварії, а потім надається страховику і є підставою для виплати відшкодування потерпілим.
Про те, що треба знати водіям про Європротокол, читайте у матеріалі нижче.
Європротокол є зручним способом оформлення незначної аварії, що дозволяє зекономити час та звільнити винуватця від адмінвідповідальності.
Бланк Європротоколу видається автовласнику безплатно під час укладення договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспорту. Якщо водій його втратив чи вже використав, то новий бланк видається страховиком безоплатно на підставі письмової заяви.
Скласти Європротокол можна лише у випадку:
Європротокол може заповнюватися у паперовому вигляді або в електронному варіанті з використанням системи "Електронний Європротокол".
Європротокол значно спрощує та пришвидшує процедуру оформлення ДТП.
Його переваги:
Також зазначимо, що в ЄС оформляти ДТП без участі представників дорожньої поліції почали ще в 50-х роках минулого століття. Зараз у більшості європейських країн водіям, які потрапили в ДТП, достатньо заповнити бланк Європротоколу для того, щоб оформити цю подію.
Лицьова сторона бланку Європротоколу є ідентичною в усіх країнах, де він запроваджений, відрізняється тільки мова. Так водії різних країн можуть швидко зорієнтуватися, якщо вони потраплять в ДТП на території іншої держави.
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