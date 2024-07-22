Коли найкраще тренуватися для більш ефективного схуднення

Тренуватися можна у будь-який зручний час, ніж не мати взагалі жодного відношення до спорту. В ідеалі потрібно це робити вранці і на це є низка причин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Допомагають уникнути відволікань

Виконання вправ перед початком напруженого робочого дня може допомогти вам уникнути багатьох відволікань. Тренування вранці до того, як ви відповісте на телефонні дзвінки та почнете зустрічі можуть допомогти інтенсивно потренуватись та не перейматись, що щось буде заважати.

Піднімуть настрій та нададуть позитивного тону дню

Фізичні вправи - ефективний спосіб підняти настрій природним шляхом. Тому ранкове тренування допоможе налаштувати весь день на позитив.

Вправи змушують мозок виробляти ендорфіни, який є чудовим відчуттям радості чи захвату. Це також може допомогти відчути себе розслабленим і спокійним.

Підтримують кращий сон

Тренер Хуаніта Франке розповіла, що кортизол - основний гормон стресу, який природним чином досягає свого піку вранці та поступово знижується протягом дня, коли тіло готується до сну.

Виконуючи вправи вранці ви можете скористатися цим сплеском і працювати, коли рівень кортизолу найвищий, а не ввечері, коли рівень знижується, щоб підготуватися до сну.

Прокладають шлях до здорового способу життя

Розпочинаючи свій день з інтенсивного тренування, ви формуєте правильний настрій.

Люди, які регулярно займаються спортом, часто вибирають більш здорову їжу та приймають інші позитивні звички.

Догляд за собою

Серед напруженого графіка легко відсунути догляд за собою на другий план. Але, починаючи день із підбадьорливої ​​ранкової зарядки, ви ставите своє здоров’я на перше місце.

Ранкові тренування - це ознака того, що турбота про себе є пріоритетом.

Прискорення метаболізму

Заняття спортом стимулюють обмінні процеси в організмі. Цей ефект зберігається протягом 12 годин. А якщо займатися ввечері, то результат буде тільки до моменту засинання, оскільки уві сні швидкість обмінних процесів сповільнюється.